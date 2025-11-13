155.62　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
155.58　エンベロープ1%上限（10日間）
154.76　現値
154.04　10日移動平均
153.93　一目均衡表・転換線
153.02　21日移動平均
152.50　エンベロープ1%下限（10日間）
152.21　一目均衡表・基準線
150.42　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.64　一目均衡表・雲（上限）
149.36　一目均衡表・雲（下限）
148.93　100日移動平均
147.74　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ上限が155円62銭に控えている。目先のポイントとして強く意識されるところとなる。