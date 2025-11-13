テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限155円台半ば超えに控える
155.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.58 エンベロープ1%上限（10日間）
154.76 現値
154.04 10日移動平均
153.93 一目均衡表・転換線
153.02 21日移動平均
152.50 エンベロープ1%下限（10日間）
152.21 一目均衡表・基準線
150.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.64 一目均衡表・雲（上限）
149.36 一目均衡表・雲（下限）
148.93 100日移動平均
147.74 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限が155円62銭に控えている。目先のポイントとして強く意識されるところとなる。
