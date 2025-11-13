Ｍ-１グランプリ2024で準優勝したバッテリィズが、今年Ｍ-１不出場を決めた理由を激白！するとTHE SECOND2025準優勝の囲碁将棋・文田が「賞レース出ない若手考えられない」とヒートアップ。「あなた方は古いです」とぶった切る山内と大論争に……！？

【TVer】「給料明細を開ける時が１番楽しい」ＣＭ11本！バッテリィズがＭ-1グランプリ準優勝後の変化を赤裸々告白！

「関西人200人に聞いた惜しかった賞レース準優勝芸人ランキング」が発表される中、濱家からＭ-１グランプリのことを訊かれ、「今年は出ないです」と言い切ったのはＭ-１グランプリ2024で準優勝したバッテリィズ。寺家は「僕らあと７回出られるんで今年無理して出なくても。優勝したい気持ちはあるんで、どこかで仕上げて挑みたい気持ちはありつつ、今年は一旦集中しようという感じ」と心境を吐露した。

バッテリィズの決断を聞いた山内は、「Ｍ-１って優勝しかないみたいな感じやったけど最近そうじゃない。優勝したいのか売れたいのか、どっちに寄るかかなっていうのでベストチョイスだと思う」と評価。寺家は「ありがとうございます」と頭を下げた。

そんな中、囲碁将棋・根津が「今年のＴＨＥ SECONDのエンディングで文田は『来年も出ます！』って言ったんですよ。これはベストチョイスですか？」と尋ねると、山内は「BADチョイス」とバッサリ。すると文田は、「何で？俺ら世代は賞レースあるだけ出る。考えられないよ、俺らからしたら」と話し、「売れてようが仕事あろうが出るのが賞レース。このチョイスありえない」とバッテリィズの選択に異議を唱えた。

そんな文田に山内が「あなた方は古いです！昔の芸人さんです」と言い切ると、文田は「だって（賞レースは）勝手にマネージャーがエントリーしてるもんだから」と吐露。濱家が「『７回あるんやったら７回出ないと』というのが文田」とフォローすると、文田は「３回戦ぐらいで落ちればいいだけじゃん。落ちて箔つけてあげればいいじゃん。今年バッテリィズ３回戦で落ちたらしいぞって。みんなに幸せ配んなよ」と提案。

さらに「賞レース出ない若手考えられない。でも今みんな平気でやるもんね」と語ると、濱家は「老害です」とひと言。根津が「恥ずかしいんですけど、もう来年のネタ叩いてる」と明かすと、文田は「俺は売れたいとかじゃなくて優勝したい。売れるとかはどうでもいい。『優勝したら売れません』って言われても優勝したい」と賞レースへの思いを熱弁。濱家は「（バッテリィズと）真逆やん」とコメントした。

【TVer】「ミルクボーイ優勝は俺らのおかげ」囲碁将棋・文田がＭ-1グランプリ2019の裏側をぶっちゃける！

なお、このバッテリィズと囲碁将棋のエピソードは、11月12日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で披露された。