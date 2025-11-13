¤¹¤´¤¤¶ÚÆù¡Ä¡Ö¸ª¤¬Á´Éô¤Ç4¤Ä¡×¶ÃØ³¤Î¡ÈÆùÂÎÈþ¡É¤Ë¸µ¿Íµ¤ÎÏ»Î¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÎ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¡×»×¤ï¤º¼«µÔ
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ12Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¸ª¤¬4¤Ä¡×¾®Ê¼ÎÏ»Î¡¢¾×·â¤Î¡È¶ÚÆùÈþ¡É
¡¡27ºÐ¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¤¹¤´¤¤¶ÚÆù¡É¤Ë¡Ö¸ª¤¬Á´Éô¤Ç4¤Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÎ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¸µ¿Íµ¤ÎÏ»Î¤â¶ÃØ³¡£¡ÖÂÎ¥¥ì¥¤¡×¡Ö¸ª£´¤Äw¡×¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÊÁÎÏ»Î¤È¾®Ê¼ÎÏ»Î¡½¡½¤¤¤º¤ì¤â¡È¤¤¤¤¥«¥é¥À¡ÉÆ±»Î¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢Á°Æ¬½½¸ÞËçÌÜ¡¦¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤¬Á°Æ¬½½¼·ËçÌÜ¡¦Ä«¹ÈÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤ò¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤Ç²¼¤·¤Æ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼èÁÈÁ°¡¢Î¾ÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦Ë¥ÎÅç¤¬¡Ö¾®Ê¼¤ÎÎÏ»Î¤¬¸µµ¤¤À¤È´Ñ¤Æ¤ëÊý¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¡ÊÄ«¹ÈÎ¶¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¥«¥é¥À¡×¤ÈÏÃÂê¤¬Ä«¹ÈÎ¶¤ÎÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶ÚÆùÈþ¤ËµÚ¤Ö¤È¡ÖÁÎË¹¶Ú¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¡Ä¼ó¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¡Ä¡×¤È¼Â¶·¤âÂ³¤¯¡£¤µ¤é¤ËË¥ÎÅç¤Ï¡Ö¸ª¤¬Á´Éô¤Ç4¤Ä¤¢¤ë¡£4¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¢¤ë¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇÄ«¹ÈÎ¶¤Î¶ÚÆùÈþ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¸ª¤¬4¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö¸ª4¤Äw¡×¡Ö¸ª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯4¤Ä¡×¡ÖÂÎ¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÂ³¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Ë¥ÎÅç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÎ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç1²ó¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«µÔ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼èÁÈ¤Ï¸«»ö¤Ê¾å¼êÅê¤²¤Ç·èÃå¡£ÇÔ¤ì¤¿Ä«¹ÈÎ¶¤Ïº£¾ì½ê½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë