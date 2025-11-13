4勝11分け21敗で最下位に低迷し、すでに来季のJ2降格が決まっている新潟は13日、入江徹監督（48）が今季をもって退任すると発表した。後任の監督については決定次第、発表する。

今季は新たに樹森大介監督でスタートを切ったが、初勝利が第9節となるなど開幕から低迷。6月下旬にコーチから昇格する形で入江監督に交代した。「J1残留」を目標に掲げて再出発したが、低迷を打破するために7月に大量に選手が入れ替わるなどしたことも影響して戦うスタイルを確立できず、チームはさらに低迷。まだ樹森監督が指揮を執っていた6月15日の横浜M戦での勝利を最後に、ここまで17試合勝利なし（4分け13敗）という惨状が続いている。

入江監督はクラブを通じ「皆さまのご期待にお応えすることができず、このような形でシーズンを終えることになってしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪。30日のホーム最終戦となる柏戦を含めた残り2試合に向けては「どんなに厳しい状況にあってもクラブを支えてくださった皆さまに、少しでも闘志が伝わるよう、全力を尽くして戦います」とサポーターに約束した。