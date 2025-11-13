68歳・名取裕子「秋の訪問着でおめかし」、着物姿の“お出かけショット”を披露 「髪型とお着物がピッタリ」「一段と色っぽい」「憧れます」と反響続々
俳優の名取裕子（68）が12日、自身のインスタグラムを更新。「秋もだいぶ深くなってきましたね 先日東京国立博物館のガラパーティがあって秋の訪問着でおめかし」と書き出し、美麗な着物姿の“おでかけショット”を披露した。
【写真】「髪型とお着物がピッタリ」「一段と色っぽい」着物姿の“お出かけショット”披露の名取裕子
着こなしについて「博物館ということなので文箱のガラの訪問着 帯は菊花菱紋といういつも登場する帯 使いやすいです」「髪型もいつもとちょっと変えてマダムっぽくしてもらいました」と紹介し、バッグを手にした全身ショットなど複数枚の写真をシェアした。
ヴィンテージのアイテムもあるようで「昔のものもどんどん使っておかないと」と名取。「物も人も時代と共に味がでますね〜」と改めて身にまとって感じた思いを記した。
コメント欄には「めっちゃ素敵」「お似合いです」「着物に髪型に素敵」「いつもより、一段と色っぽいですね〜」「美し過ぎてまぶしい」「和装のヘアスタイルとっても素敵です」「髪型とお着物がピッタリ」「年齢を重ねてこられて、深みが出て来て、、憧れます」との声が寄せられ、艶やかな和装姿が多くの人に称賛されている。
