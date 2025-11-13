１２日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、ポリープ手術で声が出せない安田大サーカスのクロちゃんにドッキリをしかける「サイレントクロちゃん」を放送。放送後、仕掛け人となった視覚障害を持つ芸人・濱田祐太郎がＹｏｕＴｕｂｅで今回の収録の裏話を披露した。

クロちゃんは声帯ポリープを切除し、１週間は声出し禁止。その状態で、本の出版イベントの楽屋でクロちゃんは濱田と同じ部屋になる。

濱田は視覚障害者で目が見えない。一方、クロちゃんは声が出せない。いったい２人はどうやってコミュニケーションを取るのか？というドッキリ。ネットではそのやり取りが「神回」と話題となっている。

クロちゃんは無反応の濱田に怪訝そうな顔。濱田が視覚障害者であることを全く知らず、スマホで調べてびっくり。何もできない気まずい時間が流れるも、ここで濱田が「あの、ちょっとぼく、目が見えてないので先輩か後輩かも分かってなくて。どなたですか？」と聞き、ここから「はい」なら机を連打、「いいえ」なら机を１回というコミュニケーション方法を編み出す。

そこからクロちゃんは自分の動画を聞かせて、濱田はクロちゃんと理解。スタジオの伊集院光は「ちょっとグッとくるな」と感激の面持ちだ。

その後、クロちゃんは声が出ないことも伝え、手の平に文字を書き出す。「し」「ゆ」「じ」「ゆ」「つ」と書き、濱田も手術で声がでないことを認識。さらに今度は濱田の背中に文字を書き、コミュニケーションを取っていく。これに伊集院は「また一段進化した！」と興奮だ。

クロちゃんは背中に「お互いがんばろう」と書き、声が出ないのは「１週間」と書いて説明。これに濱田は「今、お互いって言いましたけど、１週間ですよね？俺、一生なんですよ。一緒にしないでください」と毒舌ツッコミで切り返し、一気に２人の距離は縮まったように見えた。

濱田はＹｏｕＴｕｂｅで「（水ダウは）７年ぶり出演でめっちゃ嬉しかった」といい、盲目の自分が「ドッキリの仕掛け人役。すごくない？」と大喜び。実は、この収録の前に、スマホの音声ニュースでクロちゃんがポリープ手術を受けていたことを知っていたといい、今回の話が来た時は、もちろん誰が相手かは知らされていないが「水ダウ芸人といえば？とかある。おや？ってなるやんか」「うっすら勝手に（クロちゃんかなと）思っていた」と打ち明けた。

「俺は一生」という毒舌ツッコミについては「思い浮かんだ時にめちゃめちゃ悩んだ」というが「水曜日のダウンタウン、ちょっととがったことを言いたい気持ちもあった」といい、「クロちゃんといっぱいコミュニケーション取りたいなと。大丈夫ちゃうかな？と思って言った」と振り返った。

また、盲目の濱田がなぜ平仮名が分かったのか？問題については、「生まれつき目が悪いけど、小学生の時はちょっと見えてたからひらがなっていうのも、どういうものか知っていた」と説明。また今回は放送されなかったが、「使うか分からないが念のためインタビューを取らせてほしい」とスタッフに言われたことにも歓喜。「思った以上に面白かったと思ってもらえたのが嬉しい」と振り返っていた。