Koki,、父・木村拓哉の53歳誕生日を祝福 母・工藤静香＆姉・Cocomi含めた家族ショット披露し「世界一素敵なお父さん、お誕生日おめでとう」
俳優・歌手の木村拓哉が13日、53歳を迎えた。同日、木村の次女で俳優・モデルのKoki,が自身のインスタグラムで祝福した。
【写真】「世界一素敵なお父さん、お誕生日おめでとう」木村拓哉＆工藤静香＆Cocomi＆Koki,の家族4ショット ※5枚目
投稿では、木村が愛犬とたわむれる様子、自身が幼少期の頃のなつかしい親子ショット、最近撮られたものと思われる木村、母で歌手の工藤静香（55）、姉でフルート奏者・モデルのCocomiとの4ショットなど、家族仲むつまじいプライベート写真をシェア。
木村に向け「世界一素敵なお父さん、お誕生日おめでとう」と愛情いっぱいにメッセージを届けた。
また同日、Cocomiも自身のインスタを更新し「父の誕生日!!!!!! HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY」「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」などと、元気たっぷりに祝福している。
