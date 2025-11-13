狩野英孝“ラッキー代表”と言われ心外「努力もしているんですよ？」 くじでは見事に当たりゲット
タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。
【全身ショット】似合いすぎる…ピノカチューシャをかぶって登場したゆうちゃみ＆狩野英孝
イベントでは、これまで奇跡的なハプニングを何度も起こしてきた狩野が『ピノノくじ』にチャレンジすることになった。
“強運”“ラッキー代表”と紹介された狩野は「そういわれるとラッキーだけで、ここまで来たみたい。努力もしているんですよ？」とぽつり。いざガチの『ピノノくじ』にチャレンジすると見事に当たりを引き「ここで当たり引けるんですよ！ガチで安心してます」と胸をなで下ろしていた。
森永乳業は、ひとくちアイスのロングセラーモデル『ピノ』をテーマとした新しいコミュニケーション『ピノノくじ』キャンペーンを13日からスタートさせている。
