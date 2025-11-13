不倫されて再構築の道を選ぶって、苦しいことの連続ですよね……。挙句の果てに、義実家の帰省まで強制されたら、我慢の限界になってしまうことも。今回は、再構築する代わりに義実家と縁を切った女性のエピソードをご紹介します。

全部暴露しちゃおうかな？

「夫に不倫され、離婚しようと思ったけど『二度としない』『許してほしい』と言われたので再構築することに。その年の年末、夫から当然のように義実家への帰省の話をされました。『帰る気なんてない』『あなた一人で帰って』と言ったら夫は怒っていて。

『どうして不倫した夫の実家で、家政婦みたいにこき使われなきゃいけないの？』『あなたに強制される筋合いはないから』と言い返したけど、まだ文句を言ってきたので『じゃあ、お義母さんとお義父さんに不倫のことすべて報告させていただきます』と言ったらようやく黙りました。

それ以来、正月やお盆は夫一人で帰省しています。私と子どもは家でのんびりすることに。もともと義実家のことが嫌いだったので、スッキリしました。不倫されて再構築の道を選んだときは本当に苦しかったけど、夫の弱みを握れたと思ってポジティブに考えます」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 再構築してもらっている立場なのに「一緒に帰省しろ」なんて図々しいですよね……。そんな旦那さんのために、義実家での嫌がらせを我慢する必要なんてありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。