「ドラゴンクエスト（ドラクエ）」シリーズを手がけたことで知られるゲームデザイナーの堀井雄二さん（71）が13日までにX（旧ツイッター）を更新。旭日小綬章を受章した喜びをあらためてつづった。

堀井氏は3日、2025年秋の叙勲受章者の芸術文化部門で、旭日小綬章を受章することが発表されたことを受け「なんと、本日、旭日小綬章をいただくことが出来ました」と報告。漫画家の永井豪氏（本名・永井潔＝80）とともに受章し、「50年以上前、高3の夏休み、漫画家志望だったボクは描きかけの原稿を持って、アシスタントにしてもらおうと永井豪さんを訪ねました。大塚の駅前から電話して突然の訪問にも関わらず親切に対応してくれて、アシにはなれませんでしたがサインまでしてくれました」とエピソードを明かした上で、「そんな永井豪さんと同時受賞。感無量です」とつづっていた。

今回の投稿では「というわけで、永井豪さんと同時に受章することが出来ました」と、褒章伝達式で永井さんと並んで撮した写真や、授与された旭日小綬章を公開。「というわけで、永井豪さんと同時に受章することが出来ました。高市総理の署名にも感動です。これも皆さまのおかげです。感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました」と感謝をつづった。