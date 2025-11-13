焼きたてのおいしさを楽しめる！厳選パンセットや新作スイーツパンを冷凍庫にストックして、贅沢な朝を
2025年11月4日発売の「優雅な朝食パンギフト」
目覚めの空気がひんやりとしてきたこの季節。温かい飲み物と香ばしいパンが並ぶだけで、朝の時間が少しだけ愛おしく感じられます。気持ちに余裕がないときほど、朝のひとときは心を整えるチャンスかもしれません。
そんなときにおすすめなのが、冷凍パンで人気のスタイルブレッドのパンセットと新作スイーツパン。2025年11月4日、“朝の贅沢”をかたちにした「優雅な朝食パンギフト」と「フロランタン・デニッシュ」が仲間入りしました。
■“優雅な朝”を贈る、パンのギフトセット
「時にはゆったりと朝の時間を過ごしてほしい。穏やかで優しい気持ちで1日を始められますように」――そんな想いから生まれた「優雅な朝食パンギフト」は、香り豊かなパン7種を詰め合わせたギフトセットです。
ホテルライクな気分が味わえるクロワッサン、豆乳とはちみつのやさしい甘さが広がるハニーソイ、スープやサラダと相性抜群の食パンなど、素材と製法にこだわったシンプルなパンが中心となったラインナップ。冷凍のままトースターで温めるだけで、焼きたての味が楽しめるのも魅力です。
自分へのごほうびにはもちろん、離れて暮らす家族や、大切な人への贈り物にもぴったり。住所を知らなくても送れるeギフトサービスを使えば、気持ちをスマートに届けられます。
■商品名：優雅な朝食パンギフト
販売価格：3726円(税込)
セット内容：全7種(パン6種20個＋食パン1個)
・ハニーソイ(はちみつ豆乳パン)(2個入)×2袋
・至福のクロワッサン(2個入)×2袋
・メルティ塩バターパン(2個入)×2袋
・プルマン・ロイヤル(5枚切り)×1袋
・クルミ・オ・レ(2個入)×2袋
・発酵バターメロンパンprime(プリム)(2個入)×1袋
・Wチョコパンド(2個入)×1袋
購入方法：スタイルブレッド公式オンラインストア
■新作は、まるでスイーツのような「フロランタン・デニッシュ」
新登場の「フロランタン・デニッシュ」は、つややかにキャラメリゼされたアーモンドをトッピングした、香ばしくリッチな味わいのスイーツデニッシュです。
生地には国産小麦と国産バターを100％使用し、層の美しさや食感にとことんこだわったひと品。ほおばった瞬間、アーモンドの香ばしさとデニッシュの芳醇さが口いっぱいに広がります。さらに、温めたデニッシュに冷たいアイスを添えれば、お店さながらのデザートプレートに。ラムレーズンやチョコなど、お好みのフレーバーとの相性も抜群です。
■商品名：フロランタン・デニッシュ
入数：2個入り
販売価格：456円(税込)
購入方法：自由に選べる定期便(初回送料無料)
冷凍庫にストックしておけば、思い立ったときにすぐ「ごほうびモーニング」が叶います。日常の朝にこそ、ちょっとした豊かさを取り入れてみませんか？
文＝今田香