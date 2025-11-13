泣く子も笑う「だるまさん」シリーズにギフトボックス新登場！成長記録に役立つ特製マンスリーカード付き
ボードブック版だるまさんが
赤ちゃんのファーストブックとして人気の「だるまさん」シリーズ（かがくいひろし作）。2008年に第1作目の「だるまさんが」が刊行されて以来、泣いている赤ちゃんも笑顔になると評判になり、続編「だるまさんの」「だるまさんと」をあわせたシリーズ累計発行部数は1,080万部を超えたベストセラー絵本となっています。わが子も大好きで、「だ・る・ま・さ・ん・が」というおなじみフレーズに続く予想外の展開に必ず大笑い！ 喜んでくれるのがうれしくて繰り返し読んだ思い出があります。
シリーズ刊行15周年を迎えた昨年には、小さくて丈夫なボードブック版が発売されました。ボードブック版は、赤ちゃんもめくりやすい手のひらサイズで外出時にも便利。今回、そのボードブック版3冊に、特製マンスリーカード15枚をセットにしたギフトボックスが新登場したそうなんです！
マンスリーカードは、赤ちゃんの誕生から1歳まで、一緒に写真を撮って成長記録ができるアイテム。表面には月齢を、裏面には「だるまさん」のイラストをあしらい、にぎやかで楽しい写真撮影が楽しめます。鮮やかな黄色の専用ケース入りでギフトにも最適。出産祝い・誕生日プレゼントはもちろん、これからの季節にはクリスマスプレゼントとしてもおすすめですよ。
「ボードブック版 だるまさん3冊ギフトボックス」
・発売日：2025年10月30日
・定価：2,860円（税込）
・販売：全国の書店で販売
・サイズ：13×13.5×4cm
▼セット内容
・「ボードブック版だるまさんが」1冊
・「ボードブック版だるまさんの」1冊
・「ボードブック版だるまさんと」1冊
・特製マンスリーカード 15枚
（1）Just Born （2）7days （3）1month （4）2month （5）3month （6）Happy 100 Days （7）4month （8）5month （9）Happy 1/2 Birthday （10）7month （11）8month （12）9month （13）10month （14）11month （15）Happy 1st Birthday
・専用ケース
【著者紹介】
かがくいひろし
1955年、東京生まれ。特別支援学校教諭を経て、50歳で絵本作家デビュー。子どもの目線にたったテーマと、ほのぼのとした画風と童歌のリズムにあわせた言葉遊びが圧倒的な人気を集めている。2009年、病により急逝。4年間で描きおろした16冊の絵本が、今も多くの子どもたちに読み継がれている。
初の大回顧展「日本中の子どもたちを笑顔にした 絵本作家 かがくいひろしの世界展」が全国を巡回中。
文＝秋武宏美