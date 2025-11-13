・精工技研は３連騰で１万１０００円台へ、通期上振れ期待も背景に２４年ぶり高値圏突入

・免疫生物研が３連騰、「抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法」に関する米国特許取得

・デクセリは１年４カ月ぶり上場来高値更新、今期上方修正と自社株買い

・ラボロＡＩは底値圏からの切り返し急、２６年９月期営業５４％増益予想と成長路線突入を評価

・ＧＭＯ－ＧＳが３日ぶり急反騰、７～９月最終益は１３．８倍

・Ｓ＆Ｊは大幅高、第２四半期営業益４８％増で期末一括配当を１５円（初配）に修正

・ＢＵＦが４連騰、２６年３月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を好感

・シチズンは急騰し１８年ぶり高値、北米の時計好調で今期は一転経常増益へ

・エムスリーは物色人気集中、７～９月期最終利益が前年同期比８割増と目を見張る伸び



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS