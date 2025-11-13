日経平均13日前引け＝続伸、103円高の5万1166円 日経平均13日前引け＝続伸、103円高の5万1166円

13日前引けの日経平均株価は続伸。前日比103.47円（0.20％）高の5万1166.78円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は972、値下がりは562、変わらずは73と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を156.43円押し上げ。次いでエムスリー <2413>が40.11円、フジクラ <5803>が27.24円、中外薬 <4519>が21.26円、ダイキン <6367>が13.20円と続いた。



マイナス寄与度は198.55円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が58.56円、テルモ <4543>が33.69円、ＴＤＫ <6762>が12.28円、ＫＤＤＩ <9433>が5.62円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、証券・商品、建設が続いた。値下がり上位には情報・通信、金属製品、精密機器が並んだ。



株探ニュース

