東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ＢＵＦが一時S高

13日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数721、値下がり銘柄数634と、値上がりが優勢だった。



個別ではバッファロー<6676>が一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ<1384>、ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、日本電技<1723>、シンクレイヤ<1724>、オーテック<1736>など64銘柄は年初来高値を更新。テクニスコ<2962>、南海化学<4040>、ブロードバンドセキュリティ<4398>、フルハシＥＰＯ<9221>、アイサンテクノロジー<4667>は値上がり率上位に買われた。



一方、ヒーハイスト<6433>が一時ストップ安と急落した。Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>、ユビキタスＡＩ<3858>、ジオマテック<6907>、シリウスビジョン<6276>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

