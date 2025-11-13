ETF売買動向＝13日前引け、ｉシェア４百、Ｏｎｅトピが新高値 ETF売買動向＝13日前引け、ｉシェア４百、Ｏｎｅトピが新高値

13日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.4％減の1615億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.8％減の1167億円だった。



個別では上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ野村ＡＩビジネス７０ <2067> 、ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 <1568> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> 、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> など98銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が4.01％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が3.94％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が3.93％高、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が3.78％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は6.45％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.00％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.74％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.67％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は3.56％安と大幅に下落した。



日経平均株価が103円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金784億8500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均953億9500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が87億4200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が74億9100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が62億2000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が48億1200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が46億4100万円の売買代金となった。



