「RSウイルス」はどんな感染症？感染経路や潜伏期間も解説！【医師監修】

RSウイルス感染症とはRSウイルスの感染によって引き起こされる病気です。

RSウイルス感染症は幼い子どもが罹患することが少なくなく、重症化の危険性もある病気です。

今回はRSウイルスについて解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「大人」が「RSウイルス感染症」を発症するとどんな症状が現れる？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

眞鍋 憲正（医師）

信州大学医学部卒業。信州大学大学院医学系研究科スポーツ医科学教室博士課程修了。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、日本医師会健康スポーツ医。専門は整形外科、スポーツ整形外科、総合内科、救急科、疫学、スポーツ障害。

RSウイルスについて

RSウイルスとは何ですか？

RSウイルスとは、急性呼吸器感染症であるRSウイルス感染症の原因として知られているウイルスです。RSウイルスは日本を含めた世界中に存在していて、何回も感染と発症を繰り返します。特に都市部で流行を繰り返していて、流行期は2～5ヵ月間持続するのが特徴です。RSウイルスとインフルエンザは同時に流行しないといわれています。RSウイルスは自然環境では不安定で、凍結融解や55度以上に加熱すること、界面活性剤・クロロフォルムなどで不活性化させることが可能です。ただし、家族のなかでは感染が広がりやすく、0～6歳までの子どもがいる家庭では流行期間中に家族の約44%が感染したという結果も出ています。

RSウイルス感染症とはどのようなものですか？

RSウイルス感染症とはRSウイルスの感染による急性呼吸器感染症です。症状は発熱や鼻水・くしゃみなどの症状が数日間続きます。軽症で快方にむかうことも少なくないですが、症状が悪化していく場合は咳がひどくなる・喘鳴が出る・呼吸困難になるなどの症状が出て、場合によっては細気管支炎・肺炎・急性脳症などを発症します。特に初めて感染症を発症したときがより重症化しやすい傾向です。RSウイルス感染症は夏から増加していき秋にピークをむかえていました。しかし、2021年以降は春から増加していき夏にピークをむかえるようになっています。

RSウイルスの感染経路や潜伏期間は？

RSウイルスの感染経路は主に接触感染と飛沫感染です。接触感染とはウイルスに感染している方との直接的な接触や、感染者が触れてウイルスのついた手・指やドアノブ・椅子などのものに触れることや、なめることで感染します。飛沫感染とはウイルスに感染している方の咳やくしゃみ、会話などをしたときにお口から飛び散るしぶきを浴びて吸い込むことで感染します。潜伏期間は感染から2～8日で、典型的には4～6日です。潜伏期間を経て発熱や鼻水などの症状がでてきます。症状がなくなってもウイルス排泄期間が7～21日間と長いため注意を払いましょう。

編集部まとめ

ここまで大人も発症するRSウイルス感染症の症状・感染経路・重症化リスクなどを解説しました。

大人がRSウイルス感染症を罹患した場合はまず咳や鼻水・発熱などの風邪のような症状がでます。重症化しやすいのは高齢者や基礎疾患がある方で、重症化した場合重い肺炎になることがあります。

RSウイルス感染症に感染した場合の治療方法は対症療法です。軽症の場合は市販の解熱鎮痛薬で、重症化した場合は症状に合わせて酸素投与・点滴・呼吸管理などを行います。

感染しないためにはマスクや手洗い・うがい・アルコール消毒などの基本的な感染予防対策が大切です。

小さい子どものいる家庭や基礎疾患を持っている方はできるだけ感染しないように感染予防を行い、RSウイルスに感染しないようにしましょう。

