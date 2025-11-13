ＥＴＳ・Ｇ、前期経常を18％上方修正、配当も7円増額

ＥＴＳグループ <253A> [東証Ｓ] が11月13日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の5億8600万円→6億9000万円(前の期は5億4400万円)に17.7％上方修正し、増益率が7.7％増→26.8％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2億1400万円→3億1800万円(前年同期は6100万円)に48.6％増額し、増益率が3.5倍→5.2倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の10円→17円(前の期は8円)に大幅増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

電気工事業セグメントにおいて、電力事業および設備事業ともに工事の順調な進捗および採算の改善が見込まれることから、売上高は微増ながら、営業利益および経常利益につきましては増加となる見込みであります。また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、経常利益の増加に加えて特別損失の発生が想定を下回る見込みであることから、前回発表予想を上回る見込みとなりましたので、上方修正いたします。



当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけ、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。他方、将来の事業成長に向けた投資資金の確保も重要であり、これらのバランスを踏まえながら適切な株主還元を行うことを方針としております。この方針のもと、2023年12月公表の中期経営計画にて将来的な配当性向30％以上を目標として掲げ、当該目標を踏まえ、2025年9月期の配当予想を10円00 銭としておりましたが、この度獲得した利益を、より積極的に株主の皆様へ還元させて頂くために、7円00銭増配の17円00銭にさせていただく予定です。

