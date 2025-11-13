ETF売買代金ランキング＝13日前引け
13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 78485 2.7 44860
２. <1540> 純金信託 10751 24.3 20075
３. <1357> 日経Ｄインバ 8742 -18.9 5754
４. <1458> 楽天Ｗブル 7491 6.7 53200
５. <1579> 日経ブル２ 6220 35.1 482.7
６. <1321> 野村日経平均 4812 -4.1 53090
７. <1360> 日経ベア２ 4641 -44.0 141.4
８. <1568> ＴＰＸブル 4193 -15.7 706.1
９. <1306> 野村東証指数 3097 -37.0 3545.0
10. <1330> 上場日経平均 2708 312.2 53160
11. <2036> 金先物Ｗブル 2337 70.6 169900
12. <1542> 純銀信託 1763 45.6 24350
13. <1615> 野村東証銀行 1314 103.4 487.8
14. <314A> ｉＳゴールド 1210 93.0 307.6
15. <2644> ＧＸ半導日株 1175 -53.4 2466
16. <1459> 楽天Ｗベア 1070 -42.4 231
17. <1326> ＳＰＤＲ 969 37.6 59650
18. <1328> 野村金連動 836 23.9 15445
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 799 41.7 2396
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 745 -34.7 68890
21. <1489> 日経高配５０ 703 -6.8 2696
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 668 50.8 61280
23. <1655> ｉＳ米国株 644 -1.2 765.5
24. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 588 98.0 30590
25. <200A> 野村日半導 539 89.1 2312
26. <2244> ＧＸＵテック 518 41.9 3146
27. <1545> 野村ナスＨ無 513 -54.4 40010
28. <2013> ｉＳ米高配当 477 407.4 253.4
29. <2038> 原油先Ｗブル 476 29.0 1462
30. <1329> ｉＳ日経 457 -57.3 5323
31. <1547> 上場ＳＰ５百 431 172.8 11585
32. <1671> ＷＴＩ原油 414 105.0 2958
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 384 -52.4 2157.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 379 46.9 1118
35. <1320> ｉＦ日経年１ 369 -54.9 52930
36. <1346> ＭＸ２２５ 359 36.0 53140
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 346 23.6 658.7
38. <2631> ＭＸナスダク 332 0.3 28365
39. <1541> 純プラ信託 325 65.0 7518
40. <2559> ＭＸ全世界株 299 20.1 25870
41. <2564> ＧＸ高配日株 295 139.8 3209
42. <1356> ＴＰＸベア２ 290 -36.0 175.8
43. <1308> 上場東証指数 251 -1.2 3502
44. <2016> ｉＦ米債７有 233 23200.0 1886
45. <1358> 上場日経２倍 226 -46.6 85020
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 219 41.3 10475
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 216 332.0 145
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 193 147.4 373.1
49. <381A> ｉＦ米債３無 188 18700.0 2175
50. <2243> ＧＸ半導体 183 55.1 2613
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
