　13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 78485　　　 2.7　　　 44860
２. <1540> 純金信託　　　　 10751　　　24.3　　　 20075
３. <1357> 日経Ｄインバ　　　8742　　 -18.9　　　　5754
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7491　　　 6.7　　　 53200
５. <1579> 日経ブル２　　　　6220　　　35.1　　　 482.7
６. <1321> 野村日経平均　　　4812　　　-4.1　　　 53090
７. <1360> 日経ベア２　　　　4641　　 -44.0　　　 141.4
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　4193　　 -15.7　　　 706.1
９. <1306> 野村東証指数　　　3097　　 -37.0　　　3545.0
10. <1330> 上場日経平均　　　2708　　 312.2　　　 53160
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　2337　　　70.6　　　169900
12. <1542> 純銀信託　　　　　1763　　　45.6　　　 24350
13. <1615> 野村東証銀行　　　1314　　 103.4　　　 487.8
14. <314A> ｉＳゴールド　　　1210　　　93.0　　　 307.6
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　1175　　 -53.4　　　　2466
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1070　　 -42.4　　　　 231
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 969　　　37.6　　　 59650
18. <1328> 野村金連動　　　　 836　　　23.9　　　 15445
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 799　　　41.7　　　　2396
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 745　　 -34.7　　　 68890
21. <1489> 日経高配５０　　　 703　　　-6.8　　　　2696
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 668　　　50.8　　　 61280
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　 644　　　-1.2　　　 765.5
24. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 588　　　98.0　　　 30590
25. <200A> 野村日半導　　　　 539　　　89.1　　　　2312
26. <2244> ＧＸＵテック　　　 518　　　41.9　　　　3146
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 513　　 -54.4　　　 40010
28. <2013> ｉＳ米高配当　　　 477　　 407.4　　　 253.4
29. <2038> 原油先Ｗブル　　　 476　　　29.0　　　　1462
30. <1329> ｉＳ日経　　　　　 457　　 -57.3　　　　5323
31. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 431　　 172.8　　　 11585
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 414　　 105.0　　　　2958
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 384　　 -52.4　　　2157.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 379　　　46.9　　　　1118
35. <1320> ｉＦ日経年１　　　 369　　 -54.9　　　 52930
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 359　　　36.0　　　 53140
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 346　　　23.6　　　 658.7
38. <2631> ＭＸナスダク　　　 332　　　 0.3　　　 28365
39. <1541> 純プラ信託　　　　 325　　　65.0　　　　7518
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 299　　　20.1　　　 25870
41. <2564> ＧＸ高配日株　　　 295　　 139.8　　　　3209
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 290　　 -36.0　　　 175.8
43. <1308> 上場東証指数　　　 251　　　-1.2　　　　3502
44. <2016> ｉＦ米債７有　　　 233　 23200.0　　　　1886
45. <1358> 上場日経２倍　　　 226　　 -46.6　　　 85020
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 219　　　41.3　　　 10475
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 216　　 332.0　　　　 145
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 193　　 147.4　　　 373.1
49. <381A> ｉＦ米債３無　　　 188　 18700.0　　　　2175
50. <2243> ＧＸ半導体　　　　 183　　　55.1　　　　2613
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース