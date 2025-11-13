2025年11月9日、GPシリーズ、NHK杯、エキシビジョンに出演した坂本花織（右）と青木祐奈 写真／アフロスポーツ

松原孝臣：ライター

「目の前にある試合を全力でやるのが最優先事項」

11月8・9日、フィギュアスケートのNHK杯が行われた。グランプリシリーズ全6戦の中で第4戦にあたる。

女子は坂本花織、樋口新葉、青木祐奈が出場。それぞれに収穫のある試合となった。

坂本花織は グランプリシリーズ初戦となったフランス大会は220点を超える得点をあげながら2位。上々の出来ではあったが、取りこぼしがあったことを課題としてNHK杯に臨んだ。

その演技は有言実行そのものだった。ショートプログラム、フリーともに圧倒的な滑りを披露、2位に27点以上の大差をつけて優勝したのだ。

「すごくほっとしています」

優勝を逃して迎えた大会、「絶対にミスは許されない」と誓う中、ここいちばんでの強さをみせつけた。

2025年11月8日、NHK杯、女子シングル表彰式、プレゼンターの伊藤みどり（右）からメダルを贈られる坂本花織

坂本にとって、今シーズンは特別なシーズンでもある。今シーズンをもって引退を表明している、つまり最後のシーズンであるからだ。

「（指導を受ける中野園子）先生からも『こういうのも来年から経験できなくなるんだから今、楽しんどかないと。今、このプレッシャーも味わっとかないと』みたいに言われていて」

と笑うと続けた。

「今年で最後って決めてからは、練習がめちゃくちゃ楽しくて、もちろん常にきついんですけど、でもやりがいのある練習が毎日できています」

一方で、「最後だなとか、ふだんからは滅多に思わない」と言う。

「もちろんどの試合も『最後』というのは絶対つくと思うんですけど、自分の中では大事なオリンピックシーズンのうちの1つの大会であって。もちろんこのNHK杯もグランプリファイナルに進むために大事な試合でもあってというのを考えると最後だなって考えている暇がなくて、ほんとうに目の前にある試合を全力でやるのが最優先事項で、最後だな、感慨深いな、しみじみ、みたいなのは全然ないです」

やることはいつもと変わらない。

「まだまだ伸びしろもあるので、これでマックスとは言わず、しっかり、もうちょっと上を目指して頑張れたらと思っています」

次戦はグランプリファイナル。そして全日本選手権を見据える。

「今日は10点ぐらいの演技です」

2025年11月8日、GPシリーズ、NHK杯、女子シングル、FSで演技する青木祐奈

青木祐奈にとって3年連続3度目のNHK杯は、前週のスケートカナダからの連戦となった。

ショートプログラムは思うような演技にならなかった。ジャンプでのミスが響き、56.72点と自身のベストスコアから13点強低い得点にとどまり、9位で終えた。

「自分の中で許しがたいミスです。絶望、みたいな感じです」

「今日は10点ぐらいの演技です」

失意は隠せなかった。

迎えたフリーは一転する。

「満足には行かなかったんですけど、無事まとめて、昨日は恥ずかしい演技だったので穴があったら入りたいという感じだったんですけど、今は少し堂々としていられるかなと思います」

観る者誰もが引き込まれるような笑顔と滑らかな柔らかい動きで曲の世界を表現する。それは青木ならではのスケートだった。曲調に合わせ、観客席からも手拍子が起こり、場内の熱が高まる。

「（手拍子で）背中を押してくださって、試合にいつも疲れを感じるんですけど、ステップのときに疲れてないなと思うくらい手拍子に助けられました」

得点は126.59点の自己ベスト。6位と順位を上げて大会を終えた。

ショートプログラムからの切り替えは簡単ではなかったと言う。

「公式練習の後とかもけっこう泣いていたんですけど、とにかく『楽しむ』を目標にしていたので、アイスショーだと思って、自分にスポットライトがあって、そういう風に楽しんで滑れたらなと思って、それが心の入れ替えになりました」

その経験はこれからにつながる。

「今回、ショートの演技からこのフリー、100点ではないんですけど、まとめることができました。全日本でももし同じようなことが起きたらいかせるかなと思います」

武器とするトリプルルッツ-トリプルループは入らなかった。それでも得られた点数に手ごたえを感じる。

「武器がなくてもこれだけ評価していただけた、というのはとても励みになりますし、自分の強さがジャンプだけじゃなく、下の点数（演技構成点数）ですとか、そういうところでも出たかなと思うので、ほんとうにジャンプ以外のことを磨き続けてきてよかったかなと思います」

「プログラム自体、明るい曲調でテンポの取り方であったり、すごいキャッチーな振り付けとていうのをたくさん入れていただいたので、今までわりときれいな曲調で滑ってきた私には新鮮で、少し背中を丸めるというバレエと反対の動きというのも、ちょっとジャズな感じというのも学べたかなと思うので、きれいさだけじゃない、フィギュアの動きを学べたかなと思います。新しい私をお見せできているかなという感覚はありますし、たくさんの方が見て幸せになってもらえたらうれしいなと思っています」

ときに競技人生そのものについて考え、悩んだこともある。それでも前を向き、まっすぐ府フィギュアスケートと向き合い、歩んできた。だから到達した1つの地平がある。

そして今なお、成長できている喜びを感じる。

「自分が最後どう締めくくりたいか」

2025年11月8日、GPシリーズ、NHK杯、女子シングル、FSで演技する樋口新葉

フリーの演技を終えたあと、うずくまるように膝と手を氷につくと、しばらく動けなかった。波打つ肩が呼吸の激しさを示している。そして立ち上がったあと、樋口新葉は涙を浮かべた。

順風満帆とはほど遠い状態だった。9月初旬の木下グループ杯に出場後、右足甲を傷めた。練習できない期間が続き、10月の国際大会は欠場をよぎなくされた。そこから回復を図り、迎えたのがNHK杯だった。

ショートプログラムはジャンプにミスが出て10位。

迎えたフリー。

「できることを出し切れればと思っていました」

その思いを込めた滑りは、気迫に満ちていた。冒頭、ダブルアクセル-トリプルトウループを成功させる。その後のジャンプは回転不足をとられ、転倒も一度あった。

それでも演技に弛緩はない。終盤には切れ味のあるステップで魅了する。ここまでの練習過程を考えれば疲れはたまっていただろう。でもそれを感じさせない動きだ。それを後押しするように場内に手拍子がこだまする。

フィニッシュ。その後の様子は、「出し切った」ことをまざまざと伝えていた。

演技を終えて取材の場に現れたときの表情も同様だった。

「昨日のショート（プログラム）と違って、地に足がついた感覚で滑ることができました。自分の最高のパフォーマンスができる状態ではない試合で、滑りきれたのがうれしかったです」

「今日はいつも通りの試合の出来ですごくいい集中をした中で自分のジャンプの感覚を取り戻せたり、変にかばうような動きがなくできたので後半のジャンプで失敗した部分もあったんですけど、そこは体力面で強化していく部分なのかなというふうに感じました」

足は治ったわけではない。この日も痛み止めを飲んで出場している。その中でも出し切れたこともあるだろう。穏やかな明るさをどこかに漂わせる。さまざまな起伏を経験してきて得た境地も、自負もある。

樋口は坂本同様、今シーズン限りでの引退を表明している。

「自分が最後どう締めくくりたいかを考えながら、過ごしています」

NHK杯を9位で終え、週末には連戦でスケートアメリカに出場する。そして年末には、全日本選手権を迎える。

それぞれにここまでの足取りは異なる。置かれている状況も異なる。でも共通するものがある。自身のさらなる成長と、演技の向上を目指す姿だ。

3人は、NHK杯でそれぞれに糧を得て進んでいく。

松原 孝臣