「Bluetooth 6.2」のコア仕様は何が進化しているのか？接続間隔の超短縮でゲーミングキーボードやペンタブレットのような超低遅延が求められるデバイスが大幅進化

「Bluetooth 6.2」のコア仕様は何が進化しているのか？接続間隔の超短縮でゲーミングキーボードやペンタブレットのような超低遅延が求められるデバイスが大幅進化