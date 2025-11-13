『R-1グランプリ2022』で優勝して以来、数多くのバラエティ番組に出演しているお見送り芸人しんいち。彼の初めての著書『嫌われ者って金になる！』（徳間書店）では、そんな彼の処世術が赤裸々に語られている。

【写真】文藝春秋社での取材にケーキにワイン、シャインマスカットまで持って現れたしんいちさん

女性にだらしなくすぐに悪態をつくヒールキャラとして知られる彼は、「7股騒動」や「芸歴詐称疑惑」など炎上を数えきれないほど経験している。なぜそれほど嫌われながら順調に仕事を増やすことができているのか。



数々の炎上を経験してきたお見送り芸人しんいち ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

◆◆◆

――SNSなどで自分が悪く書かれているのを見ると傷ついてしまう芸能人の方も多いようですが、しんいちさんは全く気にならないそうですね。

しんいち 芸人はクリエイターみたいな人が多いから「これ書いてるやつ、わかってねえな」とか思うんでしょうね。僕は基本的にどんなことを書かれていても嬉しいんです。たとえ悪口だとしても、それを書くためにその人がしんいちのことを一回ちゃんと見てくれたわけじゃないですか。それだけでもう嬉しいという感情しかない。

――悪口でも嬉しいんですか。

しんいち そうですね。こんな金髪で明るい感じでやってますけど、僕もう40なんですよ。『R-1』で優勝するまでずっと日の当たらない場所にいたので、どんなことでも自分の話をしてくれているだけで嬉しいんです。

R-1優勝後には「スベってるとかおもんないとか叩かれて」

――下積み時代の誰からも知られていないときの方が苦しかった？

しんいち そうなんですよ。だから、悪口言われてもいいから前に出たいとか、カメラに映っときたいという感覚になっちゃうんです。昔、テレビでお天気ニュースをやっているときに、キャスターの後ろでピースしてる一般人がいたじゃないですか。僕はそれと一緒のマインドなんです。ただ映りたいだけ。自分でもめちゃくちゃ素人やと思います。

――しんいちさんは『R-1』で優勝してからお仕事が増えていったと思いますが、その頃からずっとそんな前向きな考えだったんでしょうか。

しんいち そうなんですけど、優勝直後はちょっと悩んだりもしてましたね。ZAZYが応援されているムードの中で僕が優勝しちゃったんで「なんでしんいちがテレビに出てるんだよ」「ZAZYに勝ってほしかった」とか言われてました。テレビ局でも芸人の間でも敵は多かったです。テレビに出るときに優勝トロフィーをずっと持ち歩いてるのも、スベってるとかおもんないとか叩かれて。

――でも最近は、少しずつ好意的なコメントも増えてきたんじゃないんですか？

しんいち だからヤバいんですよ。この前も、ロケ中に迷い犬を保護したことをポストしたら、それがネットニュースになって広まっていって。「しんいちは実は優しいやつなんだな」って言われるようになってきて。これはヤバいんで、もうちょっと好感度を下げないといけない。

――好感度が高くなると芸人としてはやりづらくなるんでしょうか。

しんいち 事務所の大先輩のサンドウィッチマンさんは好感度高いですけど、あっちの流派って絶対大変やと思うんですよね。僕とかみなみかわさんは何も我慢せずに好き勝手に言ってるじゃないですか。それを褒めてくれる人もいますけど、本当は好感度高い人の方がすごいことをやってるのにな、と思います。

言いたいことをめっちゃ我慢したり、サンドさんの立場だったら事務所も守らなあかんし。そういう意味でのリスペクトはあります。

「僕は大喜利とかは全然できないんで…」

――しんいちさんがバラエティ番組などでひどい目に遭っていても悲壮感が出ないのはなぜだと思われますか?

しんいち 誰よりも体が強いからやと思います。いっぱいテレビに出してもらうようになってから、芸人にとっては大喜利とか一発ギャグよりも健康が最強だとわかったんですよ。健康だったらとりあえず現場行けるし、大声出せるし、タンクトップで真冬に走り回れる。

――体力があれば笑いを取りに行ける？

しんいち 間違いないですね。僕はサッカー部でしたけど、やっぱりサッカーとか野球とかスポーツは絶対やっといた方がいいですね。（パンサーの）尾形さんもそうですけど、ああいう方って、言ってる内容どうこうじゃなくて、声が大きいだけで自然と説得力が出るというか。そういうのすごく大事だなって思います。

僕は大喜利とかは全然できないんで、自分でも才能ないんちゃうかなと思うこともあるんです。（ロングコートダディの）堂前さんとか（ランジャタイの）国崎さんみたいにおもろいことを3秒で考えたりはできない。だから、僕みたいなのは健康でいるしかないんですよね。

――しんいちさんを見ていると、いざというときに自分から危険に飛び込んでいく勇気がすごいと思うことがあります。『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で先輩の収納王子コジマジックさんに対して、わざと怒らせるような失礼なことを言ったりとか。

しんいち それは昔からなんですよね。中学・高校のときにも、怖い先生の前でふざけたり、大事な体育祭のリレーのときにプロレスのマスク付けて半裸で走ったりしてました。あとから絶対怒られると思っても、それをやりたくなっちゃう。

「どんな手段でもテレビに出れたら勝ちやろ」

――面白くなりそうだと思ったら我慢できない？

しんいち いや、面白いかどうかも考えてないんです。単純に「やってはいけないことをやったらどうなるんだろう」っていうマインドになってしまって、それが我慢できない。

――目立ちたがり屋、ということですか？

しんいち そうですね、目立ちたがり屋でした。目立ちたいとか、キャーキャー言われたいとか、それが一番最初にあるんです。だから僕のゴールって面白いと思われたいとかじゃないんです。どんな手段でもテレビに出れたら勝ちやろ、っていうのがある。街を歩いているときに声かけられるとか、良い車乗れるとか、有名人に会えるとか、それしかない。スーパーミーハーの一般人がプロになっちゃっただけなんですよね。

――ネタで笑わせたいといったこだわりはないんでしょうか。

しんいち 今は営業に行ってもギター弾きながらあいみょんとかスピッツを普通に歌ってますからね。この間も学園祭に行ってきたんですけど、自分の本ネタをやってから「みんな一緒に歌おう」って言って、あいみょんを真剣に歌ってたら、みんなが笑うんですよ。こいつ、何してんの、みたいになってきて。でも、そこからどんどん盛り上がってきて、学生さんの間で「しんみょん！ しんみょん！」って声がかかって、ほんまにあいみょんが歌ってるみたいになるんです。そんなことをやってるだけですぐ時間が経っちゃうんですよね。

〈「何が面白いのかわからない」「見てるだけで不快」“嫌われ者”を自任するお見送り芸人しんいちがディスコメントに見せた意外な反応とその理由〉へ続く

（ラリー遠田）