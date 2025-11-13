NPB(日本野球機構)は12日、フリーエージェント宣言(FA権)した選手を公示しました。

国内FA宣言選手はソフトバンク・東浜巨投手、日本ハムの石井一成選手と松本剛選手、楽天の辰己涼介選手の4人。海外FA宣言選手は楽天・則本昂大投手、DeNAの伊藤光選手と桑原将志選手、中日・松葉貴大投手の4人です。

▽FA選手の成績一覧

【国内FA】

◆ソフトバンク 東浜巨投手

7試合登板、4勝2敗、投球回32回1/3、被安打30、被本塁打2、与四球5、19奪三振、11失点、防御率2.51

◆日本ハム 石井一成選手

108試合、332打数86安打、打率.259、30打点、3盗塁、86三振、長打率.383、出塁率.306

◆日本ハム 松本剛選手

66試合、160打数30安打、打率.188、7打点、3盗塁、24三振、長打率.225、出塁率.282

◆楽天 辰己涼介選手

114試合、367打数88安打、打率.240、32打点、20盗塁、91三振、長打率.341、出塁率.325

【海外FA】◆楽天 則本昂大投手56試合登板、3勝4敗13HP16セーブ、投球回56回、被安打60、被本塁打4、与四死球22、43奪三振、19失点、防御率3.05◆DeNA 伊藤光選手6試合、9打数無安打、4三振◆DeNA 桑原将志選手106試合、398打数113安打、打率.284、27打点、10盗塁、59三振、長打率.382、出塁率.348◆中日 松葉貴大投手23試合登板、7勝11敗、投球回145回2/3、被安打136、被本塁打9、与四死球44、61奪三振、45失点、防御率2.72