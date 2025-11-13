飯島直子、手作りビーフシチュー披露「これからの季節にピッタリ」「栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】女優の飯島直子が11月12日、自身のInstagramを更新。手作りのビーフシチューを披露した。
【写真】50代女優「野菜がワイルド」手作りビーフシチュー並んだ食卓
飯島は「冬の気配を感じる 今日このごろ」とつづり、日頃の食事やポインセチアなどの写真を投稿。「栄養はたくさんとってますが野菜不足だったので きのうは、きゅうり1本と シワシワになったトマト 手作りビーフシチュー食べました」とつづり、大きなじゃがいもや肉がゴロゴロと入ったビーフシチューと、丸ごとのきゅうり、プチトマトの乗った食卓を公開。「やさしい友人と、ここにいるやさしいみんなに たくさんの愛栄養を貰ってます」と、友人たちやファンへの感謝も記している。
この投稿に、ファンからは「しっかり食べて下さいね」「こちらこそ愛と栄養もらってます」「これからの季節にピッタリ」「栄養満点」「野菜がワイルド」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
