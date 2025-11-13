ÆüËÜ¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë´¶·ã¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃË»Ò¤¬Êó¹ð¡¢»×¤ï¤º¿´Ìö¤Ã¤¿¥¥ã¥é¿Í·Á
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦NHKÇÕ¤Ï7¡Á9Æü¤ËÂçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÇÕ¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿ÆüËÜÀ½¤Î¿Í·Á¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ÌÂ£¤êÊª¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¤ÏNHKÇÕ¤ÇÍèÆü»þ¤Ë»£¤Ã¤¿²èÁü¤ò5Ëç¸ø³«¡£2ËçÌÜ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢NHK¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤É¡¼¤â¤¯¤ó¡É¤Î¿Í·Á¤ò»ý¤Á¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤À»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¡¼¤â¤¯¤ó¤¬É½¾´¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¡ÄºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ò¤È¸À¡£¥á¥À¥ë¼øÍ¿¤È¤È¤â¤ËÂ£¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ë´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¥ºÁÈ¤Ï¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹75.14ÅÀ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹112.76ÅÀ¡¢¹ç·×187.90 ÅÀ¤Ç3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë