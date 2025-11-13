せっかく可愛いのに…。男が「付き合えない」と感じる女性の特徴
可愛い見た目でもなぜか彼氏ができない女性っていませんか？ 男性は女性の顔だけではなく、実は内面もしっかり見ているもの。そのため、もしかしたら男性が内面を見てその女性を敬遠しているのかも知れません。そこで今回は、男性が「付き合えない」と感じてしまう女性の特徴をチェックしてみましょう。
｜ノリが良すぎてチャラすぎる
ノリがいい女性は男性から好まれる傾向にありますが、あまりによすぎると「チャラい」と思われて、男性は恋愛対象から外してしまうことも。女性のノリについていくのに一生懸命で、逆に一緒にいても楽しいとは思えなくなってしまうのです。ノリの良さは大事ですが、男性にとってベストなバランスを見極めましょう。
｜頑固すぎる
自分の考えを曲げない意志の強さは魅力的ではあるのですが、あまりに頑固すぎると一緒にいても疲れると男性は感じてしまいます。女性の意見にいつも合わせないとならないし、自分の意見を取り合ってもらえないしといった状態が続くと、「もう一緒にいるのはムリ！」と匙を投げることも。とにかく自分の意見ばかりを通そうとする言動はやめておきましょう。
｜いい子すぎる
いい子すぎる女性だと、男性が少し悪ふざけしただけでも罪悪感を感じるようになるので、男性を「自分だけが悪者」になったかのような気分にさせてしまうことも。ある程度、雰囲気を壊さない程度のノリを見せたり、ツッコミをすることも男性に好印象を与える上で大切です。
｜承認欲求が強すぎる
承認欲求が強い女性は、つい自慢話をしたがったり、マウンティングしたりする傾向があり、確実に男性から嫌な目で見られます。「この子すごいなぁ」よりも「この子性格悪いんだろうなぁ」と思われる可能性の方が間違いなく高いでしょう。
お互いに「一緒にいて楽しい！」と思えることが恋愛関係を進める上で大切です。ぜひ今回紹介したポイントを参考に、男性との付き合い方を見直してみてくださいね。
