心までとろける奇跡の光を味わう！

メゾンカカオのクリスマス限定チョコ

鎌倉発祥のチョコレートブランド「メゾンカカオ」から冬の限定コレクション「AURORA COLLECTION(オーロラ コレクション)」が登場！

販売期間は11月13日(水)から12月25日(木)で、全国の「メゾンカカオ」店舗とオンラインショップにて購入できます。

東海エリアでは「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の地下1階に店舗があります。

今年のテーマは、奇跡を包む光。「メゾンカカオ」が贈る、冬限定の魔法のようなコレクション。

サンタがプレゼントを届け終えた夜、空に残した光の道、それがオーロラ。

そんな幻想的な光のように、チョコレートが人の心を優しく包み幸せを運ぶ時間を届けたという想いが込められています。

冬はチョコレートのメインシーズン

職人の技と感性が生み出すのは

オーロラのような繊細さと透明感

「メゾンカカオ」では1年をエスプリ・シーズン(春夏)とオーロラ・シーズン(秋冬)に分けて、季節に合わせたチョコレート作りを行っています。

今冬のコレクションでは、チョコレートの色彩や香り、質感、余韻のひとつひとつに、オーロラのような輝き、透明感を表現。

代表作の「アロマ生チョコレート」「生ガトーショコラ」「生チョコクッキー」から限定の味わいを展開します。

AURORA COLLECTION

ラインナップ

①アロマ生チョコレートSNOW

3,240円

チョコレートのない冬なんて…。

カカオのフルーティーな酸味と柔らかな甘み、華やかなビター感が溶け合う一粒。

バラとフランボワーズの余韻が広がるビターチョコレートは、この冬だけの限定フレーバーです。

②アロマ生チョコレートNOEL

3,456円

とろける瞬間、恋に落ちる…

心も温まるアロマ生チョコ

濃密なミルクチョコレートに、福岡県友納農園の大粒あまおうを合わせた一品。

カカオ由来のキャラメル感とナッツの香ばしさが広がり、いちごの甘酸っぱさが絶妙なバランス。

まるで果実そのものを味わうような瑞々しさです。

③アロマ生チョコレートAURORA

3,456円

主役は、いちごの王様あまおう。余計な甘さを抑え、カカオバターから作るホワイトチョコレートと合わせた上品な味わい。

口に入れると、あまおうの優しい甘みがふんわりと広がり、まさにオーロラのような余韻を残します。

④生ガトーショコラ CHRISTMAS

3,780円

半生食感が魅力です

レストランのデザート級！

メゾンカカオを代表する人気の生ガトーショコラが、クリスマス限定バージョンで登場。

鮮度の高い素材を使用し、しっとりとした半生の食感が魅力。

焼き菓子の概念を覆す、瑞々しい味わいが特別な夜を彩ります。

⑤生チョコクッキー あまおう

3,024円

焼いているのに生!?

驚き食感の生チョコクッキー

焼き菓子とは思えないと、話題の生チョコクッキーからも冬限定フレーバーが登場。

あまおういちごを主役に、ホワイトチョコとミルクチョコの2種を詰め合わせた贅沢セット。

サクッと軽やかでありながら、口の中でとろける不思議な食感です。

ギフトボックス

ギフトにもぴったり

限定ボックスで贈る冬のときめき

AURORA COLLECTIONでは、お好みのアロマ生チョコレートと生ガトーショコラを組み合わせた限定ギフトボックスも用意。

大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にぴったりです。

販売情報まとめ

【販売期間】

11/13(水)～12/25(木)

【名古屋の販売店】

MAISON CACAO

ジェイアール名古屋タカシマヤ店

名古屋市中村区名駅1-1-4 B1F

⇒オンラインショップはこちら

各種生チョコレートは完売次第で終了となるので、チェックはお早めに。

チョコレートが包み込む「メゾンカカオ」の今だけ奇跡のコレクション。

心も体も優しく温めてくれる、奇跡を包むオーロラの光と出会ってみては？