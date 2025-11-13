〈「これはヤバい。もうちょっと好感度を…」数々の炎上を経験したお見送り芸人しんいちが語る“異端の生存戦略”〉から続く

『R-1グランプリ2022』で優勝して以来、数多くのバラエティ番組に出演しているお見送り芸人しんいち。彼の初めての著書『嫌われ者って金になる！』（徳間書店）では、そんな彼の処世術が赤裸々に語られている。

【写真】文藝春秋社での取材にケーキにワイン、シャインマスカットまで持って現れたしんいちさん

女性にだらしなくすぐに悪態をつくヒールキャラとして知られる彼は、「7股騒動」や「芸歴詐称疑惑」など炎上を数えきれないほど経験している。なぜそれほど嫌われながら順調に仕事を増やすことができているのか。



お見送り芸人しんいち ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

◆◆◆

「クロちゃんと共演した後は30分ぐらい反省会したりしますからね」

――しんいちさんはすぐに悪態をついたりする毒舌キャラのイメージもありますが、実は人間関係を大事にしていて、積極的に人と交流したり、相手のことをよく観察したり調べたりもしているそうですね。

しんいち はい、やってないって言うとウソになっちゃうんで正直に言いますけど、めちゃくちゃ勉強はしてます。たとえば、みなみかわさんと仕事をするなら『復讐ラジオ』（みなみかわとスーパー3助のYouTube番組）はチェックしますし、みなみかわさんの出てる番組も一通り見ておきます。

誰かを攻撃するなら向こうが得になるようにせなあかんから、こういう言い方をしたらこう返せるな、とかシミュレーションしながらネタを考えます。僕の出てるバラエティなんて特に人間関係が大事やから、そこは気をつけてます。誰かをイジるなら「ありがとう」と思いながらイジるようにしてますね。

――意外と気を使っているのですね。

しんいち クロちゃんと共演した後は30分ぐらい反省会したりしますからね。「ここはこうした方が良かったですか?」「いやいや、僕もこういうふうに言えたらもっと良かったよね」みたいな。僕がこんなこと言うたらクロちゃんは「僕、そんなことしてないしん」とか言うかもしれないですけどね。クロちゃんがすごいから僕も手抜かへんっていうのはあります。

――共演する人と話すだけじゃなくて、普段から現場のスタッフさんとも気軽にコミュニケーションをしていると聞きました。

しんいち そうですね。以前に別の現場で仲良くなったカメラマンさんと『まいにち大喜利』（テレ朝公式のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」）の収録のときに久々に再会したので、テンションが上がって本番前にグータッチしたんです。それを見たみなみかわさんにめっちゃイジられたんですよ。お前、そこまでして笑い取りたいんか、って。

でも、僕は特別なことをしてるつもりはなかったんですよね。人が好きなので、役職や立場で区別しないで誰にでも話しかけてるだけなんです。

「『俺のことなめてんのはお前だけだな』って笑ってくれて」

――目上の人や先輩にも話しかけられるのは、その人を特別視していないから？

しんいち そうですね。すごい人だから遠慮するっていうのはあんまりないです。どっちかと言うと、周りがその人に対して気を使ってヘコヘコしてるのが僕は気持ち悪いんですよ。

飲み会で一度、元サッカー日本代表の鈴木隆行さんにお会いしたことがあるんです。ワールドカップでつま先でシュートを決めたこともあるすごい人なんですけど。でも、そこでみんなが鈴木さんのことを褒めてばっかりなのが嫌になっちゃって、「僕やったら、あんなふうにつま先でチョンとやるんじゃなくて、インステップでちゃんと蹴れましたよ」って言ってみたら、「俺のことなめてんのはお前だけだな」って笑ってくれて、めっちゃ仲良くなりました。

――イジられ慣れてない人だとリスクもありませんか？

しんいち もちろん偉い人に対してリスペクトはあるんですけど、そんなに媚びなくてもええんちゃうかなとは思うんですよね。あと、誰でもおいしくイジったら喜ぶはずだっていうのもどっかにあります。

――この本の中でも、女性関係のスキャンダルの取材に来た週刊誌記者を自宅に招き入れて、お茶とお菓子を出してもてなしていたという話がありました。

しんいち はい、『週刊文春』の記者の方に自宅の前で直撃されたので、僕も腹くくって、自分がやったことやからしゃあないか、と思って、ウソなしで全部しゃべったんですよ。そうしたら「我々記者を自宅に招き入れてくれた方は初めてです」って感激されて。

その後に記事を読んだら、ちょっと面白く見える感じで書いてくれた気がしたんです。やっぱり記者の人も人間だから、真正面からちゃんと向き合って話をしたらわかり合えることもあるんですよね。人間好きで良かったなと思いました。

「本音では、センスの良い芸人を目指す若手がもっと増えろ、と思ってます」

――本の中で、芸人がかっこいい存在になっていることへの違和感を表明していたのも印象的でした。

しんいち 今は『M-1グランプリ』がスポーツの大会みたいになってますからね。オープニングのVTRもかっこよすぎるじゃないですか。そういうのを見て、夢を追いかけて芸人になる若い子がいっぱいいるんですよ。

それはそれでいいねんけど、それが多すぎるなと思っちゃうんですよね。うちの事務所に来るのも90%ぐらいがそういう子ですから。センスがあると思われたい人が多すぎるな、って。芸人ってもともとそんなかっこいいもんちゃうぞ、って思うんです。

――しんいちさんのようになりたい、という子はいないんですか？

しんいち いるわけないでしょう！ もともと芸人って、「ちゃんと勉強せんかったら芸人になってまうよ」って親が言うようなものだったじゃないですか。僕はそれで良かったのに、なんでこんなに芸人がかっこいい職業になっちゃったんだろう、って思うんですよね。だから僕だけは、芸人ってめっちゃヤバい仕事だよっていうのを広めていきたいんです。そういう使命感はあります。ただまぁこんなことを言いながら、本音ではセンスの良い芸人を目指す若手がもっと増えろ、とも思ってます。そういうやつばっかりになれ、って。

――どうしてですか？

しんいち そうなればなるほど僕を脅かす人間が少なくなるから。

『水曜日のダウンタウン』とか見てても、いつまでこのメンバーで行くねん、って。僕、いぐっちゃん（ウエストランド・井口）、みなみかわさん、（ダイアンの）津田さん、みんな40代のおじさんで。（きしたかのの）高野が「新星現る」みたいに言われてますけど、36ですからね。次が出てこないから僕らがずっとやらなきゃいけない。いぐっちゃんとかと愚痴ってるんですけど、内心ではありがたいと思ってます。

――しんいちさんの芸風だと、視聴者から見下されたり批判されたりすることも多いと思いますが、それも気にならないということですね。

しんいち 共演者とかスタッフさんとか、一緒に仕事をする人には好かれたいですし、みんなでいいもん作りましょう、とは思ってます。でも、視聴者には100%嫌われたいというバランスでやってます。

僕、ネットニュースのコメントとかもめっちゃ見るんですよ。その中で「しんいちって最近テレビでよく見るけど、何が面白いのか私にはわからない」「しんいちは見てるだけで不快だ」っていう言葉が僕の中で正解なんです。嬉しいというか、合ってますよ、それでいいです、っていう感じです。

（ラリー遠田）