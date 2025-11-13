韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代の外国人コーチが「人種差別」論争に巻き込まれた。

韓国プロサッカー審判協議会は12日、声明を出し、全北のコーチのタノス氏がキム・ウソン審判に人種差別行為および侮辱的発言をしたとして国際サッカー連盟（FIFA）に提訴すると明らかにした。審判協議会は8日、全州（チョンジュ）ワールドカップ（W杯）競技場で行われた全北−大田（テジョン）ハナシチズン戦の後半ロスタイムにタノス氏が主審のキム審判に向けて両目をつり上げる、いわゆる「東洋人侮辱行為」をしたという主張だ。

これに先立ちタノス氏は大田のハンドに続いて全北にペナルティキック（PK）を与える判定が出る過程でキム審判に向かって繰り返し抗議し、イエローカードを受けた。キム審判がビデオ判定（VAR）オンフィールドレビューを経てPKを宣言した後も興奮を抑えられなかったタノス氏は抗議を続け、キム審判は退場を命じた。するとタノス氏は指で両目を指した。

審判協議会はキム審判にした行為は明らかにFIFA懲戒規定と大韓サッカー協会倫理規定を違反するものだとし、「審判の人種、出身、容貌などを根拠とした言動および行為はいかなる理由も正当化されず、これはすべての審判の安全と尊厳性に対する直接的な侵害であり、韓国プロサッカーの価値と国際的信頼を損傷する深刻な事件」と規定した。また、審判協議会はタノス氏と全北球団に対して即刻懲戒手続きに着手するべきと韓国プロサッカー連盟などに要求した。FIFAなど関連機関に提訴するとも明らかにした。

全北側の立場は異なる。タノス氏がした行動は人種差別とは関係がないということだ。判定に対する抗議であり「あなたも見たではないか」という趣旨でした行為と釈明した。全北の関係者は「目を指差したのは人種差別の意図でなく『あなたも見たはず』という意味だ。プロ連盟にもよく説明する」と話した。10日に提出された審判評価官の報告書と競技監督官の報告書、そしてキム審判が作成した事実確認書などを通じて事件を把握したプロ連盟は全北に経緯書を提出するよう要求した。提出の締め切りは13日までだ。プロ連盟は双方の意見を総合的に考慮し、必要と判断すれば賞罰委員会が開かれる。