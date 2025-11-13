¥ì¥ª¥Ê¡¦¥¥ó¥°¥¹¥«¥é¡¼ÅÐ¾ì¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙS2¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥µ¥Ð¥Ê¥¯¥í¡¼¡×
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1 ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª
2025Ç¯11·î13Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥µ¥Ð¥Ê¥¯¥í¡¼¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÙS2¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥µ¥Ð¥Ê¥¯¥í¡¼¡×
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ô¥£¥é¥ó¥º¡ã°Ìò¤¿¤Á¡ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶°Æ¤È¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¹õ¼¹»ö¡Ù¤òÂåÉ½ºî¤È¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦¿õ¤ä¤Ê»á¤¬¸¶°Æ¡¦¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈ¯¥¢¥Ë¥á¤Ë
2025Ç¯10·î29Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ÊÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é7Æü´Ö¤Î»ëÄ°¿ô¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®½éÆü¤Ë¤ÏX¤Ç¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃÓÂÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¸òÄÌ¹¹ð¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥µ¥Ð¥Ê¥¯¥í¡¼¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü¸ø³«
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥å¡¼2025¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¹ÔÃæ¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÇÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ëÎÀ¤ÎÎÀ¾Ï¡¢¤½¤·¤ÆÎÀÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥É¥ë¡¦¥í¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¡×¡ÊCV.²Ö¹¾²Æ¼ù¤µ¤ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤«¤é¥µ¥Ð¥Ê¥¯¥í¡¼ÎÀ¤ÎÎÀÄ¹¡¢¡Ö¥ì¥ª¥Ê¡¦¥¥ó¥°¥¹¥«¥é¡¼¡×¡ÊCV.Çß¸¶Íµ°ìÏº¤µ¤ó¡Ë¤¬¸½¤ì¡Ö³Ð¸ç¤·¤í¤è¡¢»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¡¢·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë±ÇÁü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥µ¥Ð¥Ê¥¯¥í¡¼¡×¤¬±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¾ðÊó¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¸½ºß¥·¡¼¥º¥ó3¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥ª¥¯¥¿¥ô¥£¥Í¥ë¡×¤ÎÀ©ºî¤Þ¤Ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó1 ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¹â¹»À¸¤Î¡ÖÍº·õ¡×¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢7¤Ä¤ÎÎÀ¤ò»ý¤ÄÌ¾ÌçËâË¡»ÎÍÜÀ®³Ø¹»¡¦¥Ê¥¤¥È¥ì¥¤¥Ö¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÍº·õ¡×¤Ï¡¢³Ø±à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥°¥ê¥à¡×¤È¶¦¤Ë¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ëÎÀ¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡È¿¿¹È¤ÎË½·¯¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ëÎÀÄ¹¡Ö¥ê¥É¥ë¡×¤¬¡ã¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¡ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÎÀÀ¸¤¿¤Á¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡Ö¥ê¥É¥ë¡×¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÅ°Äì¤¹¤ëË½·¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÍº·õ¡×¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤¿ÎÀÀ¸¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤¬Æ°¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1 ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É ¥ª¥Ö ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ë¡×ºîÉÊ³µÍ×
Áí´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ì¾¼è ¹§¹À
´ÆÆÄ¡§ÊÒ³ ¿µ
¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡§²ÃÆ£ ÍÛ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÌî ²Ö¹á¡¦º´Æ£ °«
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ä¤Ê¤¤¢¤
¿§ºÌÀß·×¡§°ÂÉô ¤Ê¤®¤µ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜ ¹À¼ù
3DCG ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÂçÌð ÏÂÌé
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¥µ¥¤¥È¥¦¥¿¥«¥ª
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî »°ÃÒ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¿û¸¶ »°Êæ
²»³Ú¡§Èøß· Âó¼Â
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ Night Ravens¡ÖPiece of my world¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ ¥Ï¡¼¥Ä¥é¥Ó¥å¥ëÎÀ¡ÖObedience¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ß¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«
¥¥ã¥¹¥È¡§
¡Ö¥ê¥É¥ë¡¦¥í¡¼¥º¥Ï¡¼¥È¡×¡§ ²Ö¹¾²Æ¼ù
¡Ö¥¨¡¼¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥Ý¥é¡×¡§ »³²¼À¿°ìÏº
¡Ö¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥¹¥Ú¡¼¥É¡×¡§ ¾®ÎÓ Àé¹¸
¡Ö¥È¥ì¥¤¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¡§ÎëÌÚ ÖÅÂÁ
¡Ö¥±¥¤¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡§ ¾®ÎÓ ÎµÇ·
¡Ö¥ì¥ª¥Ê¡¦¥¥ó¥°¥¹¥«¥é¡¼¡×¡§ Çß¸¶Íµ°ìÏº
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¦¥ë¡×¡§ºä ÂÙÅÍ
¡Ö¥é¥®¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥Á¡×¡§ »ÔÀî Áó
¡Ö¥¢¥º¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥·¥§¥ó¥°¥í¥Ã¥È¡×¡§ ÅÄ´ÝÆÆ»Ö
¡Ö¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¡×¡§¶ðÅÄ ¹Ò
¡Ö¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¡×¡§²¬ËÜ ¿®É§
¡Ö¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥ë¥¢¥¸¡¼¥à¡×¡§ ¸ÅÅÄ °ìµª
¡Ö¥¸¥ã¥ß¥ë¡¦¥Ð¥¤¥Ñ¡¼¡×¡§ ÆóÍÕ Í×
¡Ö¥ô¥£¥ë¡¦¥·¥§¡¼¥ó¥Ï¥¤¥È¡×¡§ ÁêÍÕÍµ¼ù
¡Ö¥¨¥Ú¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥¨¡×¡§ÅÚ²° ¿ÀÍÕ
¡Ö¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ï¥ó¥È¡×¡§ »åÀî ÍÔ»ÎÏº
¡Ö¥¤¥Ç¥¢¡¦¥·¥å¥é¥¦¥É¡×¡§Æâ»³ ¹·µ±
¡Ö¥ª¥ë¥È¡¦¥·¥å¥é¥¦¥É¡×¡§ Áó°æ æÆÂÀ
¡Ö¥Þ¥ì¥¦¥¹¡¦¥É¥é¥³¥Ë¥¢¡×¡§ ²ÃÆ£ ÏÂ¼ù
¡Ö¥ê¥ê¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¥ë¡¼¥¸¥å¡×¡§ÎÐÀî ¸÷
¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¡§ Åçºê ¿®Ä¹
¡Ö¥»¥Ù¥¯¡¦¥¸¥°¥Ü¥ë¥È¡×¡§ ÀÐÃ« ½Õµ®
¡Ö±ßËþÍº·õ¡×¡§°¤ºÂ¾å ÍÎÊ¿
¡Ö¥°¥ê¥à¡×¡§ ¿ù»³ µª¾´
¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¡×¡§µÜËÜ ½¼
¡Ö¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¥¦¥§¥ë¡×¡§ °ËÅì ·ò¿Í
¡Ö¥â¡¼¥¼¥º¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¡§ ¾®»³ ÎÏÌé
¡Ö¥¢¥·¥å¥È¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡×¡§ ÃÝÆâ ÎÉÂÀ
¡Ö¥µ¥à¡×¡§ÌÚÂ¼ Úå
¡Ö°Ç¤Î¶À¡×¡§ËÙÆâ ¸Íº
¡Ö¥Á¥§¡¼¥Ë¥ã¡×¡§ ßÀ ·ò¿Í
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É ¥¶ ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
