１０月中旬ごろ栃木県の県央部の駐車場で１０代の少女に、性的な暴行を加えたとして、宇都宮東警察署は１２日、不同意性交の疑いで宇都宮市に住む中学校教諭の男を逮捕しました。

不同意性交の疑いで逮捕されたのは宇都宮市下平出町に住中学校教諭で市内の学校に勤務する辰巳伸容疑者（３４）です。

警察によりますと辰巳容疑者は１０月中旬ごろ県央部の駐車場に停めた車の中で県内に住む１０代の少女に対し、１６歳未満であることを知りながら性的な暴力を加えた疑いが持たれています。

辰巳容疑者と少女は面識があり、辰巳容疑者は「すべて事実です」と容疑を認めているということです。

少女の関係者が今月８日に警察を訪れて被害を申告していました。

教諭の逮捕を受け宇都宮市教育委員会の小堀茂雄教育長は「教育公務員としての信頼を著しく失墜させるとともに、学校教育全体に対する信頼も損なうものであり誠に遺憾」「再発防止と学校教育へ信頼回復に全力で取り組む」とコメントしています。

警察や県教育委員会によりますと、今年度、教諭や教職員が逮捕された不祥事は６件あり、このうち４件は、女性への盗撮やわいせつ行為の疑いによるものでした。