フレッシュマンゴー＆メンソール！インターコンチネンタル商事「L.A.アイス マンゴーブースト」「L.A.ライト」
外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事合同会社は、インドネシアのジャルム社が製造するクレテックたばこ「L.A.アイス マンゴーブースト」と「L.A.ライト」の2銘柄を発売します。
2025年11月17日(月)より、全国のたばこ販売店にて登場します。
発売日：2025年11月17日(月)
販売場所：全国のたばこ販売店
インドネシアのジャルム社が製造するクレテックたばこ「L.A.」シリーズに、2つの新しい銘柄が加わります。
L.A.アイス マンゴーブースト
価格・入数：500円(税込) 16本入り
タール：18mg
ニコチン：0.8mg
カプセル入りのクレテックシガレットです。
フレッシュマンゴーの軽やかな甘さと、氷のようなメンソールフレーバーが楽しめます。
L.A.ライト
価格・入数：500円(税込) 16本入り
タール：16mg
ニコチン：0.8mg
1996年にインドネシアで発売されて以来のロングセラー商品です。
最高級のタバコ葉とクローブをブレンドした、なめらかな喫味が特徴です。
クレテックたばことは？
クレテックたばこは、タバコ葉にクローブ（丁子）をブレンドしているのが特徴です。
ブレンドされたクローブが反応し、燃えるときに時々「パチッ」と「Kretek-krerek」(クレテッククレテック)という音がすることから、その名が由来していると言われています。
クレテック本来の芳醇な香りを際立たせるため、ソースの原材料にはシナモン、ジャックフルーツ、バニラなどインドネシア産のものが多く使われており、一服ごとにクローブの甘い香りとトロピカルなフレーバーがふわっと広がります。
既存3銘柄も好評販売中
今回発売される2銘柄に加え、既存の3銘柄も好評販売中です。
マンゴー＆メンソールのカプセル入りと、なめらかなロングセラーが加わるクレテックたばこ「L.A.」シリーズの紹介でした！
