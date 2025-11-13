外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事合同会社は、インドネシアのジャルム社が製造するクレテックたばこ「L.A.アイス マンゴーブースト」と「L.A.ライト」の2銘柄を発売します。

2025年11月17日(月)より、全国のたばこ販売店にて登場します。

インターコンチネンタル商事「L.A.アイス マンゴーブースト」「L.A.ライト」

発売日：2025年11月17日(月)

販売場所：全国のたばこ販売店

インドネシアのジャルム社が製造するクレテックたばこ「L.A.」シリーズに、2つの新しい銘柄が加わります。

L.A.アイス マンゴーブースト

価格・入数：500円(税込) 16本入り

タール：18mg

ニコチン：0.8mg

カプセル入りのクレテックシガレットです。

フレッシュマンゴーの軽やかな甘さと、氷のようなメンソールフレーバーが楽しめます。

L.A.ライト

価格・入数：500円(税込) 16本入り

タール：16mg

ニコチン：0.8mg

1996年にインドネシアで発売されて以来のロングセラー商品です。

最高級のタバコ葉とクローブをブレンドした、なめらかな喫味が特徴です。

クレテックたばことは？

クレテックたばこは、タバコ葉にクローブ（丁子）をブレンドしているのが特徴です。

ブレンドされたクローブが反応し、燃えるときに時々「パチッ」と「Kretek-krerek」(クレテッククレテック)という音がすることから、その名が由来していると言われています。

クレテック本来の芳醇な香りを際立たせるため、ソースの原材料にはシナモン、ジャックフルーツ、バニラなどインドネシア産のものが多く使われており、一服ごとにクローブの甘い香りとトロピカルなフレーバーがふわっと広がります。

既存3銘柄も好評販売中

今回発売される2銘柄に加え、既存の3銘柄も好評販売中です。

マンゴー＆メンソールのカプセル入りと、なめらかなロングセラーが加わるクレテックたばこ「L.A.」シリーズの紹介でした！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フレッシュマンゴー＆メンソール！インターコンチネンタル商事「L.A.アイス マンゴーブースト」「L.A.ライト」 appeared first on Dtimes.