大リーグのサイ・ヤング賞が12日（日本時間13日）に発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が初受賞した。

メジャー2年目のスキーンズは今季32試合に登板し、10勝10敗ながら、両リーグ唯一の1点台となる防御率1・97と圧倒的な数字を残し、米野球記者協会員30人全員から1位票を集め、満票選出となった。2位は2位票を30票集めたフィリーズ・サンチェスで、ドジャース・山本由伸は3位だった。

電話会見に臨んだスキーンズは満票選出に「ものすごく特別だと思う。僕はオールスターにも2年連続で出たけど、1年目は選手投票じゃなかった。今年は選手投票で選ばれた。それはまた違う意味がある」と他者から評価されることの大切さを語り「サイ・ヤング賞が満票かどうかは履歴書の一行でしかないかもしれない。でも、心の中ではやはり特別なものだよ」と満足感を口にした。

その上で「この1か月でシーズンを振り返る時間があったし、ずっと賞のことが頭の片隅にあったのは確かだ。でも去年もそうだったし、今年もそうなんだけれど、サイ・ヤング賞を獲ろうが獲れまいが、僕のシーズンそのものが変わるわけじゃない」とスキーンズ。「この1カ月は『人が何を動機に努力するのか』ということを考える時間になった。みんな『なぜそれをやるのか』という“WHY”が必要だと思う。僕にとっては、サイ・ヤング賞を獲ることが“WHY”になったことは一度もない」と努力の動機がサイ・ヤング賞ではなく、努力の結果が賞だったと話した。

自身にとっての「WHY」が何かと問われ「僕の“WHY”は突き詰めると『勝つこと』だと思う」ときっぱり。「勝つことってオフシーズンには抽象的だけど、トレーニングで“勝つ”、投球プログラムで“勝つ”、もちろん試合で“勝つ”。そして関係性や周囲の人との付き合いでも“勝つ”。『何事もやり方がすべてにつながる』という考えにも通じる」と様々なシーンで「勝つ」ために努力をすることが大事と語った。

だからこそ「賞をモチベーションにしたことはない。賞で動くタイプじゃない」と言い切り、今後の最大の目標を「ワールドシリーズに勝つこと、しかも複数回ね」と宣言した。

スキーンズは「個人賞は素晴らしいけれど、チームの力を正しく反映するものじゃないからね。チームがあっての個人賞だ」と語り「だから目標は一つ。優勝すること」と断言。昨季は新人王、今季はサイ・ヤング賞と輝かしい個人賞を受賞したもののパイレーツとしては2015年を最後にプレーオフ進出を逃しているだけに、未知の10月、最高峰の舞台での活躍を願った。