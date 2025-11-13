教育コストも削減！双日テックイノベーション／インフォコム「GRANDIT」「バックオフィスDXソリューション」「UX Canvas」アライアンス

双日テックイノベーション（STech I）は、インフォコム株式会社が提供する統合型ERP「GRANDIT」と、STech Iが提供する「バックオフィスDXソリューション」および「UX Canvas」とのアライアンスを締結したことを発表しました。

本アライアンスにより、ERPを中心としたバックオフィス業務の最適化とユーザー定着を同時に実現する、新たなDXアプローチが2025年11月より提供されます。

双日テックイノベーション／インフォコム「GRANDIT」「バックオフィスDXソリューション」「UX Canvas」アライアンス

提供開始：2025年11月

対象領域：経理、人事、販売管理、債権債務管理、総務などバックオフィス業務全般

目的：ERP導入効果の最大化、属人化の防止、教育コスト・改修コストの削減

本アライアンスは、ERP構築（GRANDIT）、業務プロセス設計（バックオフィスDXソリューション）、定着支援（UX Canvas）を統合したソリューションを提供するものです。

背景：ERP導入後の運用・定着の課題

企業のERP導入が進む一方、「システム間連携が不十分」「データの利活用が進まない」といった課題や、「業務標準化の限界」「ユーザー定着率の低下」など、導入後の運用・定着に課題を抱える企業が増加しています。

2025年の基幹システム刷新ピークなどを見据え、単なるシステム導入にとどまらない業務変革と利用定着を同時に実現するアプローチが求められていました。

「GRANDIT」×「バックオフィスDXソリューション」の連携メリット

「バックオフィスDXソリューション」を活用することで、「GRANDIT」本体の改修を伴わずに、制度改定や業務フローの変更に迅速な対応が可能になります。

紙やExcelによる手作業を含む周辺業務もデジタル化し、既存の承認・申請フローとあわせて一元管理。

改修コストと期間を抑えながら、全社的な業務効率を高めます。

また、API・ETLなどによるシステム間連携で、データの整合性と可視化を高め、内部統制の強化にも繋がります。

「GRANDIT」×「UX Canvas」の連携メリット

「UX Canvas」は、システム操作の定着を支援するデジタルアダプションプラットフォームです。

操作ガイドやヒントを「GRANDIT」の画面上に直接表示することで、誤操作や差し戻しを防止し、新任担当者でも迷わず操作できる環境を実現します。

これにより、マニュアル整備や集合研修を不要化し、教育コストを抑えつつシステム定着率を高めることが可能です。

利用ログや行動データを分析し、操作上の課題を定量的に可視化することで、継続的な改善も支援します。

ERPの利活用を高度化し、業務の設計・運用・定着を一体化して支援する新たなアライアンスの紹介でした！

