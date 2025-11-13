台湾有事を巡る高市早苗総理の答弁に対して、中国の駐大阪総領事・薛剣氏が「汚い首は斬ってやるしかない」などと反応したことが物議を醸している。ただ、薛剣氏の挑発的な発言は今に始まったことではない。暴言連発の裏側を、2021年に安田峰俊氏が掘り下げていた。

【画像】薛剣氏は、中国の総領事ながらも素手による農作業に慣れている。堅い土をものともせずに大きなサツマイモを掘り出すほど

◆◆◆

人権団体を「害虫」呼ばわり

近年の中国を象徴する「戦狼外交」をご存知だろうか。中国の外交官が挑発的・攻撃的な言動を繰り返す現象のことで、米中対立の激化とともに顕在化した。「中華民族の偉大なる復興」を掲げる習近平のもと、外交官たちは政権に忖度し、ことさら教条主義的な姿勢を示すようになった。



中国の駐大阪総領事・薛剣氏。高市早苗総理に対して「汚い首は斬ってやる」などとSNSでの発言が大問題に発展。しかし、薛剣氏の暴言は今に始まったことではない ©ABACA PRESS/時事通信フォト

戦狼外交は、中国発のコロナ禍が全世界に広がり、新疆ウイグル自治区や香港の人権問題に国際的な非難が強まった2020年から加速。同年3月には中国外交部の趙立堅報道官が、新型コロナの起源は米国にあると主張して米高官を激怒させた。

他にも外交部次官補の華春瑩（ホア・チュンイン）、前駐英大使の劉暁明（リュウ・シャオミン）らが「戦狼」として知られる。そして最近、ついに日本の中国公館にも同様の外交官が登場しはじめた。

「害虫駆除！！！快適性が最高の出来事また一つ」

国際人権団体アムネスティの香港からの撤退が報じられた翌日の2021年10月26日、中国駐大阪総領事の薛剣（シュエ・ジエン、@xuejianosaka）がツイッターに投稿した一文だ。

彼は同年6月に着任し、8月11日にアカウントを開設。以来、中国の体制を礼賛し、西側の民主主義や人権概念を強烈に批判し続けている。現役の総領事が人権団体を「害虫」と呼んだことは国内外の非難を招いたが、その後も“口撃”は続いた。

「台湾独立＝戦争。はっきり言っておく！中国には妥協の余地ゼロ」〔10・28〕

（台湾外相の発言に）

「平和解放前のチベット最大の農奴主」〔11・10〕

（ノーベル平和賞受賞者のダライ・ラマ14世について）

「過激な反中マインドに駆られているこのマスゴミが益々発狂！！！」〔11・13〕

（日本のネットニュースの中国批判記事に対して）

「ハエがウンコに飛びつこうとする西側子分政治家」〔11・21〕

（五輪ボイコットに言及した国民民主党の玉木雄一郎代表を指して）

1日に約76件のツイート投稿

薛剣は9月13日、総裁選前の岸田文雄（現総理）が新疆の人権問題に言及したのに対して、引用RT（リツイート）（直接返信）で反論。11月5日にはバイデン米大統領のツイートにも引用RTで「ほら吹きにしか聞こえない」と痛罵している。

ときには、中国の観光やスポーツの情報を穏健な文体で綴る。だが、それらに混じり、中国の体制を礼賛する親中派日本人の投稿を大量にRT（転載）。過激な運営方針が受けたのか、中国人らしきアカウントを中心にファンも急増しており、フォロワー数は約1万3100人（11月28日現在）を突破した。

日本側の外交筋（30代）は、薛剣のツイッター活動の背景をこう話す。

「中国外交部の全体的な方針にもとづく行動とは思う。ただ、総領事の裁量権は大きく、個々の投稿は現場レベルで判断しているはず。そもそも、日本語の投稿内容を理解できて、しかも彼を止められる立場の高官は限られる。野放しですよ」

薛剣の1日の平均投稿数は、RTを含めると75.7件（11月28日現在）。平日と休日を問わず、ときに朝7時台から深夜2時までツイートが続く。一部は部下が担当しているが、「害虫」発言は薛剣本人が書き込んだことが確認されている。

前出の外交関係者は眉を顰める。

「いかなる国家の外交官であれ『接受国（＝日本）の国民に嫌われないこと』は、職務上の最も基本的な常識のはず。薛剣のツイッターでの言動は、はっきり言って不快ですよ」

〈この続きでは、薛剣氏の出自や、総領事就任までの経緯を掘り下げています〉

※本記事の全文（約5000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（安田峰俊「中国総領事、吠える」）。全文では、下記の内容をお読みいただけます。



・歴代総領事の不審死と失踪

・「人寄せパンダ」で北京にアピール

・吠える戦狼は小役人か？

（安田 峰俊／文藝春秋 2022年1月号）