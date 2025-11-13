グラビアアイドルやモデル・コスプレイヤーとして活動している日本在住のイギリス人、ジェマ・ルイーズが12日、Instagramを更新。「10kg痩せた。」とつづり、メイド服を脱いだセクシーショットを披露した。

【映像】過去の水着姿やセクシーショット

「黒船天使」という異名を持ち、「リア・ディゾンの再来」として話題になったジェマ。これまでにもInstagramではビーチでのスタイル際立つ水着ショットや畳の上でポーズを決めるセクシーショットなど、色気あふれる姿を公開してきた。

「10kg痩せた」スタイルあらわなセクシーショットに心配の声

2025年11月12日には、メイド服姿の自撮りショットを投稿。「最近は10kg痩せた。」と減量したことを明かし、メイド服を脱ぎ、スタイルがあらわになったセクシーショットも披露している。

この投稿にファンからは「すべて可愛いよ！最高！大好きです」「天使のようなかわいさ」と、絶賛の声が寄せられた一方、「10kgも痩せて体調大丈夫？」「ジェマはいつも綺麗だけど、もう痩せすぎ！」など、心配の声も寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）