ヤジマリー。話題の“ワンチュッダンス”配信スタート 世界に向けた英語表記「Let’s Wanchu！」
スプレー缶を使った演出ネタや男性アイドルのものまねなどで知られるお笑い芸人・ヤジマリー。（スカチャン）が手がけたリズムネタ「ワンチュッ！〜Let’s Wanchu！〜」が、13日より各配信サービスでリリースとなった。
【写真】配信シングル「ワンチュッ！〜Let‘s Wanchu！〜」ジャケット
同曲は、「エンターテイメントッ！」の掛け声に続く「ワンチュッna!! ウェンチュッna!! ウォンチュッチュッ♪」という中毒性の高いフレーズが特徴のポップチューン。TikTokを中心に“ワンチュッダンス”として注目され、シンプルな振り付けの真似しやすさも相まって、若年層を中心に人気が拡大。芸人のナダル（コロコロチキチキペッパーズ）とのコラボ動画は約1100万回再生を記録するなど、大きな話題を集めている。
ヤジマリー。は「ワンチュッ！とは魔法の言葉。どんな意味にもなれる無限の可能性を秘めている」と語り、「日本だけにとどまらず、世界に向けて“ワンチュッ！”を届けたい」と思いを込めて、タイトルには英語表記「Let’s Wanchu！」を採用したという。
芸人やアーティストとのコラボレーションも続々と広がっており、今後の展開にも注目が集まる。
■ヤジマリー。コメント
ワンチュッ！〜Let's Wanchu！〜がリリースしました!! SNSなどでヤジマリー。のワンチュッダンスや、スプレーシューシューなど多くの人が真似してやってくれたのをみました。ワンチュッ！とは魔法の言葉、どんな意味にもなるし何にでもなれる無限の可能性を秘めた言葉です！日本だけにとどまらず世界に向けてワンチュッ！を届けたい意味を込めて「Let's Wanchu！」と英語表記にしました！全世界の皆様！ワンチュッダンス一緒に踊ろう！Let's Wanchu！
