¡¡À¯ÉÜ¤Ï13Æü¡¢Í½»»¼¹¹Ô¤ÎÌµÂÌ¤ä»ö¶È¸ú²Ì¤ò³°ÉôÍ¼±¼Ô¤¬¸ø³«ÅÀ¸¡¤¹¤ë¡Ö½©¤Î¹ÔÀ¯»ö¶È¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎµÄÏÀ¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç»Ï¤á¤¿¡£14Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¡£´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñÌ±±¿Æ°¡Ö¥Ç¥³³è¡×¿ä¿Ê¤Ê¤É5»ö¶È¤È¡¢2´ð¶â¤Î·×7Ê¬Ìî¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨¤äÍøÍÑÎ¨¤ÎÄã¤¤»ö¶È¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»ÊÔÀ®¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡£
¡¡½éÆü¤Ï¡¢Å´Æ»±Ø¤Î²þÎÉ¹©»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÊä½õ¶â»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£Í¼±¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄÌ¶ÐµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤È¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼À°È÷¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÀ¯ºö¤¬º®ºß¡¢»ö¶È¤ÎÀ³Ê¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ä¡¢10Ç¯Àè¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¹½À®¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£