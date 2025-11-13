ゆうちゃみ、ピノのカチューシャで笑顔 狩野英孝はピノ愛を熱弁「アイスの中でワンランク上」
タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。
【全身ショット】似合いすぎる…ピノカチューシャをかぶって登場したゆうちゃみ＆狩野英孝
イベントでは、「ピノは親友」という、ゆうちゃみがピノのカチューシャを着けてご満悦。「昔からピノは大好きで、特に妹のゆい小池と食べることが多い。いつも星をどっちが食べるかってなると妹が譲ってくれます。ピノと成長していくのが、みんなの共通点だと思います」とアピール。狩野が「ゆい小池は元気？」と改名した妹の話題を出されると、ゆうちゃみは「バリ元気です」と返していた。
また、狩野は「ピノは子供のころからお世話になっているおやつ。アイスの中でワンランク上。ピノは買ってもらえたらうれしい商品でした」とピノ愛を語っていた。
森永乳業は、ひとくちアイスのロングセラーモデル『ピノ』をテーマとした新しいコミュニケーション『ピノノくじ』キャンペーンを13日からスタートさせている。
【全身ショット】似合いすぎる…ピノカチューシャをかぶって登場したゆうちゃみ＆狩野英孝
イベントでは、「ピノは親友」という、ゆうちゃみがピノのカチューシャを着けてご満悦。「昔からピノは大好きで、特に妹のゆい小池と食べることが多い。いつも星をどっちが食べるかってなると妹が譲ってくれます。ピノと成長していくのが、みんなの共通点だと思います」とアピール。狩野が「ゆい小池は元気？」と改名した妹の話題を出されると、ゆうちゃみは「バリ元気です」と返していた。
また、狩野は「ピノは子供のころからお世話になっているおやつ。アイスの中でワンランク上。ピノは買ってもらえたらうれしい商品でした」とピノ愛を語っていた。
森永乳業は、ひとくちアイスのロングセラーモデル『ピノ』をテーマとした新しいコミュニケーション『ピノノくじ』キャンペーンを13日からスタートさせている。