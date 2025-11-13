11月13日、倖田來未がInstagramを更新。同日に43歳の誕生日を迎えたことを報告した。

【写真】イエローのオールインワン姿で笑顔を見せる全身SHOTも公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「2025.11.13 43ちゃいになりました！！」と切り出し、バルーンなどで華やかに飾り付けられた室内で、イエローのオールインワンを着用した倖田が笑顔を見せたり、さまざまなポーズをとったりしている写真を公開。

その後に更新した別投稿では、“HAPPY BIRTHDAY”という文字のメガネやカチューシャを身に着けた顔アップショットも披露すると、「たくさんのファンの皆さんと友達と カウントダウンしまして、43ちゃいに突入！！！」とコメントした。

続けて、同日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ベストヒット歌謡祭2025』に出演することにも触れながら、「これからもたくさん音楽奏でてゆきます！ よろしくお願いします！！」「たくさんの温かいメッセージを皆様ありがとうございます！！ xですごいみんなお祝いしてくれてるの見ました 泣けるやん。」などと綴り、ファンに感謝していた。

これらの投稿に対して、ファンからは多数のお祝いのメッセージに加えて、「めっちゃかわいい」「いつまでも憧れの女性」「ずーっとキレイで可愛くて大好きです」「43歳に全然見えません！」などの声も寄せられていた。

今年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。12月13日〜14日にはスペシャルアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の大阪公演を開催するほか、12月21日より『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』も開催予定だ。

