来季J2降格が決まっているサッカー・アルビレックス新潟は13日、入江徹監督について2025シーズンをもって退任することを発表しました。



入江監督はトップチームのコーチでしたが、契約解除された樹森前監督に代わり、シーズン途中の6月から監督に就任しました。



しかし、ここまで1勝もできず、チームはJ2降格が決まりました。



入江徹監督は、静岡県出身の48歳。柏レイソルやガンバ大阪などでプレーし、2007年に現役を引退。





その翌年から、アルビレックス新潟のアカデミーやアルビレックス新潟レディースのコーチとしてチームを指導。アルビレックス新潟U－18の監督などを経て、2022年以降はトップチームのヘッドコーチやコーチを務めていました。入江監督はクラブを通じ、以下のコメントを発表しています。＜入江徹監督＞「日頃より、アルビレックス新潟へ熱く、温かいご声援とご支援をいただいているサポーター、パートナー、関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。このたび、今シーズン限りでトップチームの監督を退任することとなりました。これまで、本当に多くの方々に支えていただきながら戦ってまいりましたが、皆様のご期待にお応えすることができず、このような形でシーズンを終えることになってしまい、申し訳ない気持ちでいっぱいです。心からお詫び申し上げます。選手・スタッフはここまで、日々全力で勝利を目指し、持てる力を出し切ろうと常に努力を重ねてくれました。彼らの真摯な姿勢に心から感謝しています。そして、チームの指揮を任されている監督として、その力を十分に結果に結びつけられなかったことに、大きな責任を感じています。今シーズンの残り2試合は、どんなに厳しい状況にあってもクラブを支えてくださった皆様に、少しでも闘志が伝わるよう、全力を尽くして戦います。これからも、アルビレックス新潟を応援してください。よろしくお願いいたします。熱く、温かい応援、本当にありがとうございました」