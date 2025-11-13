11月13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー2025」にて『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の特別映像が公開された。

本作は、ディズニー作品に登場するヴィランズ（悪役たち）の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション。原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』の枢やなが原案、メインシナリオ、キャラクターデザインを手がけ、ディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となっている。

10月29日よりシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」が配信開始となった本作は、ディズニープラスにおいて世界中で最も視聴された日本発のアニメーション作品（配信開始から7日間の視聴数に基づく）になっている。

公開された映像には、「アニメーションプロジェクト進行中」のキャッチとともに、シーズン1で中心に描かれるハーツラビュル寮の寮章、そして寮長であるリドル・ローズハート（CV.花江夏樹）の姿が映される。その後、暗闇の中からサバナクロー寮の寮長、レオナ・キングスカラー（CV.梅原裕一郎）が現れ、「覚悟しろよ、思い知らせてやる」と拳を握りしめ、目を光らせる映像が続く。シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」が鋭意制作中であるという最新情報も明らかになった。

なお、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』は現在シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の制作までが発表されている。

（文＝リアルサウンド編集部）