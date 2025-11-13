¸úÎ¨Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¡ÚÃº¿å²½Êª¡Û
¡ÖÃº¿å²½Êª¡á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈò¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÎÌ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀÝ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¸»¤È¤Ê¤ë¼ç¤Ê¿©¤ÙÊª¤Î±ÉÍÜ¤ÎÆÃÄ§¤äÆ¯¤¡¢¤Þ¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤¹¤±¤ó±ÉÍÜ»Î¤¬¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö»é¼Á°Û¾ï¾É¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
Ãº¿å²½Êª¤ÎÆ¯¤
Ãº¿å²½Êª¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ë¡ÖÅü¼Á¡×¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ÎÆó¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãº¿å²½Êª¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢»é¼Á¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö»°Âç±ÉÍÜÁÇ¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËºÇ¤â¸úÎ¨¤è¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸»¤Ç¤¹¡£Ãº¿å²½Êª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅü¼Á¤Ï¡¢¥«¥é¥À¤ÎÃæ¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¥Ö¥É¥¦Åü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥É¥¦Åü¤ÏÇ¾¤ä¿À·Ð·Ï¤Î³èÆ°¤ÎÍ£°ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãº¿å²½Êª¤ÎÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÎÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ¤Ï¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¤È¤â¤ËÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á´ÂÎ¤Î50¡Á65¡ó¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈîËþ¤äÃî»õ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãº¿å²½Êª¸»¤È¤Ê¤ë¿©¤ÙÊª¤ÎÆÃÄ§
¡¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥³¥¢¥¢¥¤¥¹¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
»ä¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãº¿å²½Êª¸»¤È¤Ê¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡Ö¼ç¿©¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ÉÍÜÌÌ¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÁª¤ÖºÝ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÇòÊÆ¡ÊÉáÄÌÀ¹¤ê¡Ë1¿©180g¡Ê281kcal¡Ë
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò(2.5g/100g)´Þ¤ß¡¢»é¼Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¸¼ÊÆ¡ÊÉáÄÌÀ¹¤ê¡Ë1¿©180g¡Ê274kcal¡Ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤¬ÇòÊÆ¤ÎÌó10ÇÜ¡Ê0.21£í£ç/100g¡Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÇòÊÆ¤è¤ê¤â¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¦¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë
¿©¥Ñ¥ó¡¡6ËçÀÚ¤ê60g¡Ê149kcal¡Ë
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë
¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¡¡6ËçÀÚ¤ê60g¡Ê151kcal¡Ë
¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦Å´¡¦Æ¼¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë
Á´Î³Ê´¥Ñ¥ó¡¡6ËçÀÚ¤ê60g¡Ê151kcal¡Ë
¡¦ÍÕ»À¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê49¦Ìg/100g¡Ë
¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¡1¿©30g¡Ê105kcal¡Ë
¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¦Å´¡¦Æ¼¡¦¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À¡¦¥Ó¥ª¥Á¥ó¡¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë
¤½¤Ð¡Ê¤æ¤Ç¡Ë¡¡1¿©200g¡Ê260kcal¡Ë
¡¦¤¦¤É¤ó¡¦¥Ñ¥¹¥¿¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥Í¥é¥ëÎà¤¬Â¿¤¤
¤¦¤É¤ó¡Ê¤æ¤Ç¡Ë¡¡1¿©200g¡Ê190kcal¡Ë
¡¦Èæ³ÓÅª¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤¤
¡¦¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ãº¿å²½Êª¤¬¾¯¤Ê¤¤
¥Ñ¥¹¥¿¡Ê¤æ¤Ç¡Ë¡¡1¿©200g¡Ê300kcal¡Ë
¡¦¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Â¿¤¤¡£
¡¦Æ¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¨±ÉÍÜÁÇÎÌ¤äÂ¿¤¤¡¦¾¯¤Ê¤¤¤ÎÈæ³Ó¤Ï100£ç¤¢¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Ãº¿å²½ÊªÀÝ¼è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ãº¿å²½Êª¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÄ§¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¥Î©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¹¥¤¤ÊÃº¿å²½Êª¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÍÎà¤ÏÆù¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¶ñÂô»³¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢»é¼Á¤¬Â¿¤¤¼çºÚ¤Ë¤Ï»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤´¤Ï¤ó¤ä¤¦¤É¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤Ï±ÉÍÜËÉÙ¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãº¿å²½Êª¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÚÆù¡¦Æ¦Îà¤Î¤ª¤«¤º¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¸¼ÊÆ¡¦Á´Î³Ê´¤Ê¤É¤Î³°Èé¤äæõ²ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¹òÊª¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ëºÝ¤â¡¢²áÅÙ¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤»¤º¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Ëè¿©Ãº¿å²½Êª¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¼ïÎà¤äÎÌ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡ãhttps://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf¡ä¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü:2025/10/27¡Ë
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢2014Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2025Ç¯10·î27Æü¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î13Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È