ダンスがうまいと思う「STARTO社所属の30代タレント」ランキング！ 2位「岩本照」を抑えた、1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の30代タレント」に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「ダンスがうまいと思うSTARTO社所属の30代タレントランキング」を発表します。
2位に選ばれたのは、岩本照さん。
Snow Manのリーダー・岩本さんは、歌手活動はもちろん、ドラマや映画、舞台でも幅広く活躍しています。アクロバットを得意とし、体脂肪は1桁という鍛え上げられた肉体を持つ岩本さん。高いダンススキルはメンバー随一とも言われており、Snow Manの『Crazy F-R-E-S-H Beat』や『君の彼氏になりたい。』など、楽曲の振り付けも多数手掛けています。ほかにも後輩グループの楽曲にも振り付けを提供しており、その表現力の高さが重宝されています。
回答者からは「振り付けもしていて、ダンスも上手い」（30代女性／愛知県）、「キレのある動きと力強さがあり、グループの中でもダンスの軸として存在感があるから」（50代女性／兵庫県）、「Snow Manのリーダーとしてダンスの振り付けも担当しており、キレのあるダンスと表現力の高さに惹かれるから」（30代男性／富山県）、「自分でダンスの振り付けもしているらしく、とても上手と素人目で見ても思う」（30代女性／東京都）などの声が上がりました。
1位には、Snow Man佐久間大介さんが選ばれました。
「さっくん」の愛称で、多くのファンから親しまれている佐久間さん。幼少期からダンススクールに通い、ジャズダンスやバレエなど幅広いジャンルを学んできました。小柄ながら全身を使ったダイナミックなパフォーマンスが魅力で、高い技術力はもちろん、感情豊かな表現力で多くの若手ダンサーにも影響を与えています。2026年春には初の単独主演映画「スペシャルズ」が公開予定。プロの殺し屋でありながら本気のダンスに挑む役柄にも注目が集まっています。
回答者からは、「色んな人からダンスの評価を受けているくらいダンスがすごく上手だと思いました」（30代女性／愛知県）、「アクロバットな動きや小柄な体型ながらダンスのキレがいいから」（30代女性／東京都）、「ジャズダンスやバレエなど多様なダンスを経験していて、キレもあって表現力もすごいです」（50代女性／広島県）、「小柄ながら、体を最大限に使ったダイナミックなダンスを上手にされているし、ジャズやバレエなど多彩なジャンルを経験しているので」（50代男性／広島県）などという声がありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
2位：岩本照（Snow Man）／60票
1位：佐久間大介（Snow Man）／93票
