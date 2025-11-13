■台風26号(フォンウォン)

2025年11月13日9時50分発表

13日9時の実況

種別 温帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 東シナ海

中心位置 北緯25度00分 (25.0度)

東経123度00分 (123.0度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 1000 hPa



■今後の沖縄への影響

先島諸島と沖縄本島地方では、１４日にかけてうねりを伴う高波に警戒してください。沖縄本島地方では、１４日にかけて土砂災害に警戒してください。先島諸島でも１３日は警報級の大雨となるおそれがあります。先島諸島と沖縄本島地方では、気圧の傾きの程度によっては、１３日は暴風となるおそれがあります。

［気象概況］

台風第２６号は１３日９時に温帯低気圧に変わりました。中心は東シナ海の北緯２５度、東経１２３度にあって、１時間におよそ３０キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速は２３メートルで中心の北東側５６０キロ以内と南西側１８５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

低気圧は前線を伴い、１４日にかけてやや発達しながら沖縄地方を東へ進む見込みです。低気圧や前線に吹き込む暖かく湿った空気の影響で、沖縄地方では１４日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、低気圧と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなる見込みです。



［雨の実況］

降り始め（１１日００時）から１３日１０時までの降水量（アメダスによる速報値）

沖縄本島地方

久米島町謝名堂 ３５６．０ミリ

国頭村奥 ２３２．０ミリ

久米島空港 １９２．０ミリ

国頭村比地 １６６．０ミリ

読谷 １６０．５ミリ

宮古島地方

下地島空港 １０６．０ミリ

宮古島市下里 ９３．０ミリ

多良間空港 ８１．０ミリ

宮古空港 ７７．０ミリ

宮古島市新城 ６７．５ミリ

八重山地方

与那国町祖納 ２３３．０ミリ

与那国空港 ２０３．０ミリ

竹富町上原 １８１．５ミリ

石垣市川平 １３５．５ミリ

竹富町波照間 １００．０ミリ



［雨の予想］

１３日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ５０ミリ

先島諸島 ３０ミリ

１４日に予想される１時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 ３０ミリ

１３日１２時から１４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １８０ミリ

先島諸島 ６０ミリ



［風の予想］

１３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 ２３メートル （３５メートル）

先島諸島 北西または北の風 ２３メートル （３５メートル）

１４日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 ２０メートル （３０メートル）

先島諸島 北の風 １７メートル （３０メートル）



［波の予想］

１３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ６メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

先島諸島 ６メートル うねりを伴う

１４日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ６メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う

先島諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄本島地方では、１３日は非常に激しい雨の降る所がある見込みです。これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、１４日にかけて土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。雨雲の発達の程度によっては、大雨警報を発表する地域の拡大や、警報の期間を延長する可能性があります。

先島諸島では、１３日は激しい雨の降る所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。雨雲の発達の程度によっては、１３日は警報級の大雨となるおそれがあります。

沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴い、先島諸島では大しけとなっています。沖縄本島地方でも１３日は次第に大しけとなるでしょう。うねりを伴う高波に警戒してください。

先島諸島と沖縄本島地方では、１４日にかけて非常に強い風が吹く見込みです。強風に十分注意してください。なお、先島諸島と沖縄本島地方では、気圧の傾きの程度によっては、１３日は暴風となるおそれがあります。

先島諸島と沖縄本島地方では、１４日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

