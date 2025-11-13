「世界一のお父さん」Cocomi＆Koki,、父・木村拓哉の誕生日を祝う「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんと次女で次女でモデルのKoki,さんは、11月13日にそれぞれのInstagramを更新。木村さんの誕生日を祝福しました。
【写真】Cocomi＆Koki,が祝う木村拓哉の誕生日
続けて「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜 プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」ともつづったCocomiさん。ネット上では、「良すぎて少しウルっとした」「姉妹のお顔がホント幸せそうです」「静香ママって…子育てが上手！」「親子揃って無駄に飾らないところめっちゃ良いね。リアル日本一の親父だと思ってる」などの反応が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「プレゼントはまだ待って」Cocomiさんは「父の誕生日!!!!!!HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY」と木村さんの53歳の誕生日を祝福し、1枚の写真を載せています。家族で密着しながら撮影した集合ショットです。今よりも若い時に撮ったものと思われます。みんな笑顔で仲むつまじい雰囲気が伝わってくるようです。
「世界一のお父さん、お誕生日おめでとう」同日、Koki,さんも自身のInstagramで木村さんの誕生日を祝福。「世界一のお父さん、お誕生日おめでとう」と英語でつづりました。投稿には木村さんの若かりし頃の家族ショットも載せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
