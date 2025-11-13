【速報】「なっちゃん」りんご 約5万8000本を自主回収 容器膨張して味に変化…微量の酵母が混入か サントリー食品インターナショナル
「サントリーなっちゃん」りんご紙パック飲料で、容器が膨張して、香りや味が変化した商品があることが判明、販売元が全国の約５万８０００本を自主回収すると発表しました。
サントリー食品インターナショナルの発表によりますと、対象商品は「サントリーなっちゃんりんご」の２５０ミリリットル紙パック飲料で、賞味期限が『２６．４．２０』と表示され、２段目の製造所固有記号が『＋ＷＹ』と記載されているものです。
これらの商品の中に容器が膨張し、香りや味が変化したものがあることが消費者からの連絡で発覚しました。
健康被害の可能性はないものの、万全を期すために、自主回収するということです。
同社の発表では、膨張した原因は、製造工程で、設備に微量の酵母が残存し、ごく一部の商品に混入したのではないかとみているということです。
▽問い合わせ先
・専用フリーダイヤル：０１２０−５７４−３１０
・１１月１３日午前９時３０分から１７時まで（平日）
・土日祝は１１月１５日（土）、１６（日）のみ受付