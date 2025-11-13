サントリー食品「なっちゃん」一部商品を自主回収発表 理由説明して謝罪 全国5万8000本【詳細】
サントリー食品インターナショナルは13日、『サントリー なっちゃん りんご 250ml紙パック』の一部を自主回収すると発表した。
【画像】『サントリー なっちゃん りんご 250ml紙パック』回収お詫び全文
「このたび、『サントリー なっちゃん りんご 250ml紙パック』に、容器が膨張し、香味変化が認められた商品があることが判明しました。健康被害の可能性は無いことを確認しておりますが、行政機関へ届出の上、万全を期すために、対象ロット※を自主回収することといたしました」と報告。
「今回の原因は、製造委託先における製造工程において充填設備に微量の酵母が残存し、ごく一部の商品に混入するという事象が発生したことによるものと考えております」と説明した。
そして「今後はより一層、品質管理体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。お客様およびお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪をつづった。
商品回収については、専用受付フォームを案内した。
1．対象商品
サントリー なっちゃん りんご 250ml紙パック
JANコード：4901777217768
容器の天面に記載されている賞味期限が『26.4.20』で2段目の製造所固有記号が『＋WY』と記載されているもの。
2．販売者・製造所
販売者：サントリー食品インターナショナル（株） 東京都港区芝浦3−1−1
製造所：（株）ジェイエイビバレッジ佐賀 栃木県下野市下石橋561
3．発売地域 全国
4．対象本数 約2,400ケース（約58,000本）
5．商品回収に関するお願い
大変お手数ですが、下記の回収受付フォームよりご登録をお願いいたします。回収受付フォーム受付後、弊社指定の宅配業者が対象商品を回収に伺い、後日、代替の対応をさせていただきます。（送料は、弊社にて負担いたします）
