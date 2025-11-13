『ツイステッドワンダーランド』シーズン2制作進行中、特別映像公開
ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」の配信作品発表イベント「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」が、香港ディズニーランド・ホテルで現地時間13日に開催され、アニメーションシリーズ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」の特別映像が公開された。
【動画】香港のアジア諸国のプレスに公開された特別映像
イベントで公開された特別映像では、「アニメーションプロジェクト進行中」のキャッチコピーとともに、シーズン1で描かれたハーツラビュル寮の寮章と、寮長リドル・ローズハート（CV：花江夏樹）の姿が登場。その後、暗闇の中からサバナクロー寮の寮長レオナ・キングスカラー（CV：梅原裕一郎）が現れ、「覚悟しろよ、思い知らせてやる」と挑戦的な言葉を放つシーンが映し出され、シーズン2が鋭意制作中であることが明らかにされた。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』は、ディズニー作品に登場する“ヴィランズ（悪役）”の魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなすダークファンタジー。
原案は、『黒執事』で知られる漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけたゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』。ディズニーヴィランズのエッセンスと魔法士養成学校という舞台設定が融合した独自の世界観で人気を集めている。
そのコミカライズをベースとしたアニメーシリーズのシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」は、10月29日より配信開始となり、世界中で最も視聴された日本発のアニメーション作品（※配信開始から7日間の視聴数に基づく）となっている。すでにシーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」までの制作が発表されており、今後も長期的な展開が予定されている。
