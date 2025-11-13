ロンドンの地下鉄で起きた人種差別的暴言の事案に関連して警察が公開した男女2人の写真/British Transport Police

（CNN）英ロンドンの繁華街で子どもを連れた女性が男女2人に人種差別的暴言を浴びせられて暴行される事件があり、警察は事情を聴きたいとする1組の男女の写真を公開して一般からの情報提供を呼びかけている。

男女の写真は英運輸警察が10日に公開した。CNNはこの2人が、ドナルド・トランプ米大統領支持派のMAGAインフルエンサー、メリッサ・レイン・ライブリー氏と、交際相手のフィリップ・オステルマン氏だったことを突き止めた。

警察は、事件に関与したのがこの2人だったのかどうかは確認していない。

警察によると、事件は現地時間の10月11日午後7時半ごろ、ロンドン中心部にある地下鉄のボンドストリート駅で発生。2人の幼い子ども（1人はベビーカーに乗っていた）を連れた女性が地下鉄の駅に入ろうとしたところで、前を歩いていた女性がベビーカーにぶつかった。

一緒にいた男性は被害者の女性や子どもに対して人種的な暴言を浴びせ、ベビーカーにぶつかった女性は被害者の髪をつかんだ。被害者の女性が自分の身を守ろうとすると、男性が小さなボトルを取り出して、催涙スプレーだと言って被害者の方向へ噴射。女性は暴言を浴びせてひわいな仕草（しぐさ）をすると、男性と一緒にその場から立ち去ったという。

英国で催涙スプレーの使用は禁止されている。

警察は、写真に写っている男女が捜査の手がかりになる情報を持っている可能性があるとみて、事情を聴きたい意向。

レイン・ライブリー氏はトランプ支持のインフルエンサーで、米アリゾナ州でPR会社を経営している。オステルマン氏はドイツ人実業家。